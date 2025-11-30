Viktorija Jakučinskaitė atsivėrė apie save ir pirmąkart prabilo apie Jagelavičiūtės netektį: ji visada sakė, kad mes šeima

Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Viktorija ne tik atskleis, kaip stipriai pasikeitė per šiuos metus, bet ir kokie nauji projektai iš to gimsta. Moteris neslepia, kad vienas sunkiausių etapų buvo smogusi vidurio amžiaus krizė. Taip pat Viktorija pirmąsyk atsivers apie brangios draugės Agnės Jagelavičiūtės netektį. Kodėl beveik trejus metus ji nelietė šios temos?
Savo paprastumu Viktorija žavi ne vieną moterį, o stipria saviverte įkvepia tūkstančius sekėjų socialiniuose tinkluose. Ji sako sulaukianti daugybės žinučių, kuriose dėkojama už rodomą gyvenimą be filtrų. Visgi Viktorija sako, kad tokį pasitikėjimą savimi augino ne vienerius metus.
„Neseniai pradėjau kalbėti, kad rašysiu knygą. Žinai, kodėl? Nes nedrįsau pripažinti, kad aš galiu rašyti knygą. <...> Juk nesu tokia jau įžymi, garsi ar savo darbais pasiekusi kažko ypatingo, kad galėčiau rašyti knygą. Net maniau, kad tai būtų iš mano pusės kažkoks gal „naglumas“. Bet aš daug ką turiu pasakyti ir nuoširdžiai noriu dalintis, nes tiek turiu visokių išgyvenimų, įvairių vidinių dalykų. Mano kelias nuo depresijos, nuo vidurio amžiaus krizės ir būtent knygos mintis prasidėjo nuo depresijos“, – pasakoja Viktorija.
Prabilo apie artimos draugės mirtį
Kokios priežastys lėmė, kad ją užklupo depresija ir kaip ši pasireiškė? Kodėl vidurio amžiaus krizė tapo stipriu vidiniu lūžiu? Pasirodo, buvo laikas, kai Viktorija savęs tiesiog nekentė. O kaip jaučiasi dabar? Moteris atvira, kad jai labai pasisekė su žmonėmis, kurie supa ir ypač dėkinga savo vyrui. Kodėl pasakodama tai, Viktorija staiga susigraudino?
Prakalbus apie socialinius tinklus, moteris prisipažino, kad tai tapo svarbia jos kasdienybės dalimi. Viktorija drąsiai pasisako įvairiomis temomis, o jos kuriamas „stilistės Andželos“ personažas jau spėjo užsitraukti kelių garsių moterų nemalonę, kai viešai pakomentavo rankinių kainas. Ką apie šią situaciją ir reakcijas dabar galvoja pati Viktorija?
„Na, nelimpa prie manęs šūdas. Nelimpa ir nelips. Aš esu fainas žmogus“, – šypsodamasi sako dizainerė.
Nors Viktorija atvirai kalba apie daugybę dalykų, vienos temos ji iki šiol vengė – draugės Agnės Jagelavičiūtės mirties. Pirmąkart po beveik trejų metų Viktorija ryžosi prabilti apie šį laikotarpį ir negalėjo sulaikyti ašarų.
„Ji visą laiką sakė, kad mes šeima. Iš pradžių tiesiog nesuvokiau, kas įvyko. Aš, beje, tada viešėjau Tailande ir buvau išvykus ten mėnesiui. Manęs čia nebuvo, todėl aš ir nesuvokiau. Žinai, iš pradžių atrodė, kad čia performansas, kad „bajeris“ ir kad po savaitės Agnė grįš ir sakys „opa, apgavau“. Aš nemačiau kūno, nemačiau laidotuvių. Ji pas mane per kiekvieną sapną ateidavo ir aš daug su ja per sapnus kalbėjau. Aš pora metų tiesiog nesupratau, kad jos nėra. Man realiai tik dabar ateina tas suvokimas“, – su ašaromis akyse pasakoja Viktorija.
Kokia Agnė buvo jos akimis? Koks ryšys abi siejo ir kokie brangios bičiulės žodžiai iki šiol skamba Viktorijos atmintyje?
