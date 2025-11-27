Eglė Jackaitė pirmąkart prabilo apie naujus jausmus: abu turim stiprų ryšį

Apie ką kalbėdama moteris negalėjo sulaikyti ašarų? Ar po didžiulės sėkmės sulaukusio monospektaklio „Šventoji“ jai pavyko atkurti ryšį su mama? Ir kodėl prakalbus apie širdies reikalus, Eglės veidą papuošia šypsena, o akys nušvinta?
Prieš metus įvykusi „Šventosios” premjera tapo svarbiu lūžiu Eglės karjeroje. Ji sako nesitikėjusi, kad monospektaklis sulauks tiek dėmesio, o žiūrovai masiškai šluos bilietus. Taigi, kur slypi „Šventosios“ sėkmės paslaptis? Ką šis nepaprastai daug emocinių ir fizinių resursų reikalaujantis kūrinys davė pačiai Eglei? Aktorė atvira – pradžioje buvo sunku net žodį ištarti prieš publiką, nes viskas scenoje „stovi“ ant jos vienos, todėl nepasislėpsi už kolegų, o kalbėti reikėjo be galo atvirai. Maža to, teko apnuoginti ne tik kūną, bet ir sielą, o tai Eglei buvo kur kas sunkesnė užduotis. Pasirodo, monospektaklis glaudžiai susijęs su jos pačios gyvenimu ir skaudžia praeitimi.
„Istorijos nepasirinksi, nes ji jau buvo ir yra mano. Tai arba aš tampau tą patirčių kuprinę su skausmu, pykčiu, kaltinimu, nuoskaudom arba nešu, kaip turtą ir sakau: ačiū, Dieve, visa tai praėjau. Davei man šitą kelią, o aš jį praėjau ir esu tokia šiandien tik todėl, kad turėjau būtent šitą savo kelionę. Tai mano pats didžiausias turtas ir būtent dabar tai suprantu. Kitam nelinkėčiau, savo vaikui, aišku, tokių patirčių nelinkėčiau, bet iš kitos pusės, tai sustiprina ir neatima jautrumo“, – sako Eglė.
Ji teigia, kad „Šventoji“ yra duoklė mamai. Ko gero, pirmąkart aktorė taip atsivėrė apie praeities skaudulius, susijusius su mama ir atskleidė, kokia situacija yra šiandien. Ar joms galiausiai pavyko atkurti santykius? Kalbėdama apie tai, Eglė negalėjo sulaikyti ašarų, todėl trumpam teko stabdyti filmavimą.
Kur Eglei slypi laimė?
Laidoje taip pat išgirsite, kaip pačiai aktorei, turinčiai du sūnus, sekasi eiti motinystės keliu. Eglė pripažįsta, kad su jaunėlio sprendimu mokytis Amerikoje buvo nelengva susitaikyti, tačiau šiandien jaučiasi rami matydama vaiką pildant svajonę. Ne mažiau ji didžiuojasi ir vyresniuoju sūnumi, kuris sėkmingai skinasi kelią režisūroje. O kaip pačios Eglės laimė? Pasirodo, aktorės širdyje vėl liepsnoja jausmai.
„Man labai svarbu būti apkabintai ir fizine, ir dvasine prasme. Abu turim stiprų ryšį ir aš esu tikrai apkabinta. Man to labai trūko“, – šypsodamasi sako Eglė.
Kokį netikėtą sapną ji regėjo dar iki pažinties su mylimuoju ir ar gali šis kada nors virsti realybe?
