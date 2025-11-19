Vasha parduoda savo mylėtą automobilį: atskleidė kainą

Žinia, kad parduoda savo automobilį G. Grygolaitytė-Vasha pasidalino socialiniuose tinkluose.
„Atėjo laikas atsisveikinti su savo gyvenimo neatsiejama kasdienybės dalimi – savo automobiliu. Tiesiog laikas judėti toliau ir atrasti kažką naujo!
Vienareikšmiškai man pati patogiausia ir talpiausia mašina. Daug kur su ja buvau, Adriją su ja užauginau. Daug dainų klausiau, šypsojausi ir verkiau.
Auto pirktas „Autojuta“ salone, buvau pirma ir paskutinė šio „Tiguan'o“ šeimininkė iki šiol, tad su didele meile vairą perduosiu į kitas mylinčias rankas. Kam aktualu, susisiekite asmenine žinute arba skambučiu!“ – rašė G. Grygolaitytė-Vasha.
Kaip nurodoma skelbime, automobilis parduodamas už 18 tūkst. eurų.
Automobilio skelbimą galite matyti ČIA.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!