TV3 naujienos > Žmonės

Vasha parduoda savo mylėtą automobilį: atskleidė kainą

2025-11-19 12:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 12:50

Dainininkė Gabrielė Grygolaitytė-Vasha socialiniuose tinkluose paskelbė, kad parduoda savo ilgametį automobilį – „Volkswagen Tiguan“. Atlikėja atvirai dalinosi, kokią svarbią vietą kasdienybėje užėmė ši transporto priemonė. Ji teigia, kad jaučiasi pasiruošusi naujam gyvenimo etapui ir nori savo mylėtą automobilį perduoti naujam, atsakingam savininkui.

Dainininkė Gabrielė Grygolaitytė-Vasha socialiniuose tinkluose paskelbė, kad parduoda savo ilgametį automobilį – „Volkswagen Tiguan". Atlikėja atvirai dalinosi, kokią svarbią vietą kasdienybėje užėmė ši transporto priemonė. Ji teigia, kad jaučiasi pasiruošusi naujam gyvenimo etapui ir nori savo mylėtą automobilį perduoti naujam, atsakingam savininkui.

Žinia, kad parduoda savo automobilį G. Grygolaitytė-Vasha pasidalino socialiniuose tinkluose.

Gabrielė Grygolaitytė – Vasha
FOTOGALERIJA. Gabrielė Grygolaitytė – Vasha

„Atėjo laikas atsisveikinti su savo gyvenimo neatsiejama kasdienybės dalimi – savo automobiliu. Tiesiog laikas judėti toliau ir atrasti kažką naujo!

Vienareikšmiškai man pati patogiausia ir talpiausia mašina. Daug kur su ja buvau, Adriją su ja užauginau. Daug dainų klausiau, šypsojausi ir verkiau.

Auto pirktas „Autojuta“ salone, buvau pirma ir paskutinė šio „Tiguan'o“ šeimininkė iki šiol, tad su didele meile vairą perduosiu į kitas mylinčias rankas. Kam aktualu, susisiekite asmenine žinute arba skambučiu!“ – rašė G. Grygolaitytė-Vasha.

Kaip nurodoma skelbime, automobilis parduodamas už 18 tūkst. eurų.

Automobilio skelbimą galite matyti ČIA.

pilietis
pilietis
2025-11-19 13:08
jus tai butus tai masinas pardavinejat, skelbimu portalas, o ne ziniu tinklalapis
