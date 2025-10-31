Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vaido Baumilos gerbėjams – džiugi žinia

2025-10-31 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 10:25

Atlikėjas Vaidas Baumila pristato naują, akustinę savo kūrinio „Man ramu“ versiją – jautrų ir intymų atlikimą. Vaidas šį kūrinį atlieka kartu su savo bičiuliais, su kuriais ir kuria muziką, o autentiškas pasirodymas užfiksuotas miško apsuptyje. 

Vaido Baumilos koncertas (nuotr. M. Rapecka)
3

Atlikėjas Vaidas Baumila pristato naują, akustinę savo kūrinio „Man ramu“ versiją – jautrų ir intymų atlikimą. Vaidas šį kūrinį atlieka kartu su savo bičiuliais, su kuriais ir kuria muziką, o autentiškas pasirodymas užfiksuotas miško apsuptyje. 

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Akustinė live versija – tai tarsi kitas kūrinio veidas – Vaidas ją atlieka kartu su savo bičiuliais, su kuriais kuria dainas, ne studijoje, o gamtos apsuptyje – miške. Tokiu būdu dainos skambesys paverčiamas nuogesniu. Atlikėjas pasakoja, jog norėjosi „nuimti kaukes“ ir sukurti jaukią atmosferą.

REKLAMA

Vaidas Baumila
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaidas Baumila

„Norėjosi parodyti dainą iš jautresnės pusės. Ši versija yra nuogesnė, bet dėl to dar tikresnė. Gamta įkvepia, tad tiek atliekant, tiek filmuojant šį kūrinį turėjome nepapratai gerą laiką“, – sako Vaidas Baumila. 

Daina – švelni, bet galinga savo paprastumu

Akustinė „Man ramu“ versija skamba tarsi atokvėpis nuo kasdienio šurmulio – švelni, bet galinga savo paprastumu. Gyvas pasirodymas miške perteikia dainos ramybės ir laisvės nuotaiką, leidžiančią klausytojui įsiklausyti į muziką ir žodžius. 

REKLAMA
REKLAMA

Akustinės kūrinio versijos vaizdo klipe kartu su Vaidu įsiamžino bendražygiai Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas ir Juozas Martinkėnas. 

Kūrinys „Man ramu“ albumo „Vienodai žydi sodai“ dalis. Šiais metais pristatytas albumas žymi atlikėjo brandos etapą, kuriame jis atveria asmeniškas temas, apmąsto save, santykius ir emocijas. 

Kūrinį klausytojai turės galimę išgirsti ir didžiausiame šių metų atlikėjo koncerte gruodžio 28 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų