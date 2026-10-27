Vaida Poderytė-Bernatavičė ryžosi išvaizdos pokyčiams – nusirėžė plaukus: pamatykite

Savo naują įvaizdį ji pademonstravo socialiniuose tinkluose.
Tokios jos dar nematėte
Facebook pasidalintose nuotraukose galima matyti, kad garsi moteris trumpai nusikirpo plaukus. Ji rašė:
„Jau kurį laiką norėjosi kažko naujo. Kaip visada, galvoje buvo milijonas: o kas, jeigu?
Šįkart nusprendžiau mažiau galvoti, daugiau daryti.
Masha, ačiū už šiuos pokyčius. Nauji plaukai, naujas etapas. Pažiūrėsim, kur nuves.“
Neseniai susilaukė dukros
Primename, kad šių metų kovą jos šeimoje įvyko itin džiugus įvykis.V. Poderytei-Bernatavičei ir vyrui Elvinui gimė dukra. Apie tai ji paskelbė socialiniame tinkle Instagram.
„2026 kovo 29 dieną 19:08 val. kritom į žodžiais neapibūdinamos laimės ir meilės debesį – gimė mūsų dukrytė Maria Bernatavičiūtė.
Abi su dukra jaučiamės puikiai. Už tai didelis ačiū Santariškių akušerijos skyriui. Nuo pat pirmos atvykimo minutės jautėmės tarsi papuolę į šveicariško laikrodžio mechanizmą – viskas buvo labai profesionalu, tikslu, laiku bei vietoj. Tai čia iš medicininės pusės. Na, o kalbant apie žmogiškąją, tai jaučiausi apgobta tokiu nuoširdžiu rūpesčiu, dėmesiu ir švelnumu, kad gera prisiminti ir būtų nebaisu pakartoti. Ačiū ačiū ačiū iš visos širdies nuostabioms gydytojoms akušerėms ginekologėms Rasai Povilaitienei, Boženai Kačanovskai bei visam kolektyvui, kad susitikimas su Maria buvo toks sėkmingas.
Taipogi, didelis ačiū @geroves_klinika gydytojai Marijai Bakšienei, kuri prižiūrėjo mane viso nėštumo metu. Jos dėka laukimosi kelionė buvo labai rami, maloni ir užtikrinta, o tai irgi, neabejoju, prisidėjo prie sklandaus gimdymo.
Ir, žinoma, didelis ačiū savo meilei – vyrui Elvinui, jog kartu sukūrėm tokį stebuklą.“
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