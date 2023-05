Užgeso aktoriaus žmonos gyvybė: moteris mirė praėjus kelioms savaitėms po vestuvių metinių

Aktorius šią skaudžią žinią šiandien patvirtino savo oficialioje svetainėje paskelbdamas, kad Helen mirė ankstyvą rytą, skelbė dailymail.co.uk.

Jis apibūdino ją kaip „mano gyvenimo pagrindą“ ir teigė, kad jos mirtis yra „neapsakoma netektis“ jam ir trims jų vaikams – 54 metų Tomui, 52 metų Viljamui ir 48 metų Reičelei.

Michael pasakojo, kad prieš mirtį žmonai buvo diagnozuotas inkstų nepakankamumas.

Jiedu susipažino būdami 16-os ir susituokė 1966 m., o 57-ąsias vestuvių metines atšventė likus kelioms savaitėms iki Helen mirties. Pranešdamas šią žinią savo tinklaraštyje Michaelas pasidalijo jųdviejų bendra nuotrauka ir rašė: „Mano brangiausia žmona Helen ramiai mirė ankstyvą antradienio rytą.

Jau kelerius metus ji kentė lėtinį skausmą, kurį prieš kelerius metus dar labiau sustiprino inkstų nepakankamumo diagnozė.

Pirmą kartą susitikome vasaros atostogų metu Suffolko pakrantėje, kai mums abiem buvo šešiolika metų, o susituokėme būdami dvidešimties. Prieš dvi su puse savaitės atšventėme 57-ąsias vestuvių metines.

Jos mirtis – neapsakoma netektis man, trims mūsų vaikams ir keturiems anūkams. Helen buvo mano gyvenimo pagrindas.“

