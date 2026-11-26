Renginį moderavo istorikas specialistas Algirdas Šapoka.
Knygos pristatymo centre atsidūrė viena dramatiškiausių sovietų okupuotos Lietuvos istorijų – 1972 m. gegužės 14 d. devyniolikmečio Romo Kalantos susideginimas Kauno Miesto sode ir po jo kilusi masinė protestų banga. Renginio metu autorius pristatė atlikto istorinio detektyvo atradimus, KGB bylų klastotes, pamirštų herojų tragiškus likimus bei pasidalijo įžvalgomis apie Kauno rezistencinę dvasią.
Nuo kriminalinio žanro prie istorinio detektyvo
Daugiau nei du dešimtmečius tyrimus kriminalinėmis temomis vykdęs autorius Dailius Dargis naujausiame kūrinyje „Liepsnojantis miesto sodas“ žengė į istorinę dokumentiką. Kaip renginyje pažymėjo autorius, šį sprendimą lėmė noras psichologiškai pailsėti nuo nusikalstamo pasaulio temų, atlikti kūrybinį eksperimentą ir visuomenei priminti apie artėjantį 1972 m. gegužės įvykių 55-metį, atveriant dešimtmečius pamirštą medžiagą.
„Iš tikrųjų buvo tikslas padaryti istorinį detektyvą. Tuo labiau, kad kitais metais bus 55 metai šiems įvykiams – Kalantos susideginimui, 1972 metų gegužės demonstracijoms. Ir aš norėjau savotiškai jau iš anksto priminti žmonėms, visuomenei, kad artėja tokia rimta data, toks, pavadinkim, Lietuvos išsilaisvinimo pirmasis blyksnis“, – kalbėjo D. Dargis.
Aiškindamas savo sprendimą atsitraukti nuo nusikaltimų tyrimų, D. Dargis prisipažino:
„Aš prisipažinsiu, pavargau šiek tiek nuo tų įvairių banditų, policininkų, lavonų, pacanų ir kitų temų, su kuriomis daugiau nei 20 metų dirbu. Norėjau šiek tiek pats ir psichologiškai pailsėti nuo tų temų ir padaryti savotišką eksperimentą. Artėja ir mano penkiasdešimtmetis, tad gal ir tas dalykas toks prabudo. Aš visą laiką su kiekviena knyga mėgstu eksperimentuoti ir renkuosi nestandartines temas.“
Kartu autorius pabrėžė, kad knygoje pateikiama ne kartotinė informacija, o visiškai naujas kampas: „Čia kalbama ne vien apie 1972 metų demonstracijas ar Romą Kalantą. Paskelbta iki šiol nutylėta medžiaga, atverianti naują kampą, kurio, kiek pastebėjau, iki šiol niekada nebuvo.“
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Priimtas drastiškas sprendimas
Vienas svarbiausių knygos atradimų – pokalbis su buvusiu aukšto rango sovietų saugumo (KGB) pareigūnu, pripažinusiu visišką represinės sistemos fiasko 1972 m. gegužę. Siekdami išvengti masinių susirinkimų, sovietų saugumiečiai priėmė drastišką sprendimą dviem valandomis paankstinti R. Kalantos laidotuves, tačiau tai tik dar labiau įsiūtino kauniečius ir išprovokavo masinius protestus Laisvės alėjoje.
„Man pavyko pasišnekėti su tokiu vienu buvusiu labai aukštu KGB veikėju. Jis atsivėrė pakankamai atvirai ir pasakė, kad tai buvo tuometinės KGB ir sovietinės milicijos fiasko šou“, – atskleidė autorius.
Komentuodamas absurdišką saugumo taktiką laidotuvių dieną, autorius teigė:
„Jie padarė labai kvailai ir drastiškai, paankstindami laidotuves dviem valandomis. Žmonės dar labiau įtūžo ir prasidėjo neramumai. Valdžia bandė paimti situaciją jėga, bet pamatė, kad visi sukilo irir nedavė tam ramybės.“
D. Dargis taip pat pridūrė, kaip pats KGB pareigūnas po daugelio metų įvertino tuometinius įvykius:
„Man patiko, kad jis pripažino, jog visgi tai buvo saugumiečių visiškas fiasko. Žmogus po daugelio metų nesakė, kad „Mes padarėme ir pasiekėme savo tikslų“. Jis pripažino, kad buvo padaryta realiai nesąmonė. Visiškas kvailas reiškinys.“
Bylos klastojimas ir atrasta tikroji susideginimo vieta
Tyrimo metu paaiškėjo, kad po 1972 m. įvykių pirminė R. Kalantos byla KGB nurodymu buvo išvežta į Maskvą, išplėšta ir sugrąžinta gerokai pakoreguota bei suklastota. Lietuvos archyvuose išlikę tik sausi protokolai.
Kartu autorius iškėlė skaudžią problemą apie buvusių sovietų teisėsaugininkų ir saugumiečių persikvalifikavimą po 1990 m. Nepriklausomybės atgavimo, kai buvę represinės sistemos tarnai tapo „patriotais“ ir gavo valstybinius apdovanojimus.
„Šią informaciją papasakojo vienas žmogus iš Lietuvos archyvų. Susidaro įspūdis, kad iš tos bylos buvo išplėšta nemažai informacijos. Ji buvo sugrąžinta į Maskvą ir gerokai permontuota, perdėliota: kai kas išimta, kai kas pakoreguota, o suklastota medžiaga įdėta specialiai“, – pasakojo jis.
Autorius taip pat atskleidė KGB kratų detales: „Sukrėtė tai, kad tie patys saugumiečiai važinėjo pas Romo Kalantos merginas ir ieškojo meilės laiškų darydami kratas. Tai mane taip pribloškė, supratau, kad tuo metu buvo užsukta absoliuti bepročių valdymo mašina.“
Autorius pabrėžė, kad R. Kalanta buvo itin jautrus, paprastas ir kuklus vaikinas, o ne radikalus aršus aktyvistas:
„Buvo nepaprastai jautrus, savito matymo ir charakterio žmogus. Man pasirodė, kad tai tiesiog geros širdies žmogus, kuriam tame laikotarpyje buvo sudėtinga gyventi. Romas vieną kartą paprašė mamos pinigų velvetinėms kelnėms ar džinsams, negavo ir pasakė: „Daugiau nebereikia.“ Manau, kad jis buvo kuklus ir paprastas vaikinas.“
Be to, D. Dargiui pavyko surasti ir užfiksuoti tikslią R. Kalantos susideginimo vietą Miesto sode.
„Sutikau vieną moterį, kuri man parodė vietą, kur įvyko susideginimas. Tai man buvo savotiškas atradimas. Iki šiol su daugeliu žmonių kalbėjau ir nežinojau konkrečios vietos, nes vieni rodė vieną medį, kiti kitą akmenį... Mes priėjome prie krūmais apaugusios vietos ir parodė, kad maždaug čia.“
Prisiminė tragišką dviejų merginų nužudymą
Renginio metu nemažai dėmesio skirta Kauno miesto fenomenui ir kauniečių dvasiai aptarti. Kodėl 1972 m. laisvės protrūkis įvyko būtent Kaune, o ne Vilniuje ar Klaipėdoje? D. Dargis pabrėžė, kad Kaunas visada išsiskyrė drąsa ir veržlumu.
Kaip šiuolaikinį kauniečių susivienijimo pavyzdį autorius pateikė praėjusiais metais Kaune įvykusį tragišką įvykį, kai nusikaltėlis Benas Mikutavičius nužudė dvi jaunas merginas. Tuomet Kauno bendruomenė akimirksniu susitelkė į vieną jėgą:
„Aš manau, kad Kaunas visą laiką buvo ganėtinai drąsus miestas. Kauniečiai niekada nebijojo pasipriešinti. Net su žmona apie šį tragišką įvykį kalbėjome – ji pati nėra kaunietė ir sako: „Čia tik kauniečiai gali taip padaryti. Kitame mieste tikrai nieko panašaus nebūtų įvykę, nes Vilnius turi savų fantazijų ir stabdžių, o Klaipėda – kitų ypatumų.“ Todėl galvoju, kad kauniečiai nuo senų laikų buvo veržlesni, drąsesni, kitaip mąstantys.“
Dėdės palikimas ir muziejaus vizija
Renginyje D. Dargis atskleidė itin asmenišką knygos atsiradimo priešistorę. D. Dargis pabrėžė, kad knygos atsiradimą stipriai įkvėpė jo a. a. dėdės, žurnalisto Alvydo Dargio atlikti tyrimai bei paliktas unikalus fotografijų archyvas:
„Mano tėvo brolis visgi laikėsi tos pačios profesinės linijos – visą tą laikotarpį nuo pat mažumės mane ugdė rašyti, skaityti ir domėtis įvairiomis temomis, o pats galiausiai pasuko į kriminalinę tematiką. Jis labai lėtai dirbo, labai daug kalbėdavo, kad reikia vieną ar kitą dalyką padaryti. Toks kaip Kubrickas turbūt – režisierius, žinote. Mes jį puikiai žinome: per savo gyvenimą sukūrė tik trylika filmų, bet visi jie buvo šedevrai. Mano dėdė buvo lygiai toks pats.
Po jo mirties tvarkydamas namus aptikau labai nemažą fotografijų archyvą, kuris panaudotas šioje knygoje. Pagalvojau: „Vau, šitos nuotraukos tikrai turi būti parodytos žmonėms“.
Renginio pabaigoje autorius atkreipė dėmesį į liūdną R. Kalantos namo Vilijampolėje būklę ir paragino miesto valdžią ar iniciatyvius kauniečius ten įkurti atminimo muziejų.
„Užėjome į Romo Kalantos šeimos namus Vilijampolėje ir kalbėjomės su dabartiniais šeimininkais. Jie prisipažino, kad jokio dėmesio iš miesto valdžios negauna – patys atminimo akmenį kiek gali pavalo. Man tai buvo šokas. Reiškia, miesto valdžiai nerūpi, arba sėdi pernelyg jauni, šiuolaikiški miesto šeimininkai, pamiršę tą įvykį.
Jei kokį nors labai iniciatyvų kaunietį sudomintų galimybė nupirkti šį namą ir įrengti jame muziejų, tai būtų fantastiška vieta. Juk ten, kur buvo pašarvotas Romas Kalanta, yra viena svarbiausių vietų. Ten iš tiesų galėtų įsikurti geras, atviras visuomenei Kauno muziejus“, – teigė D. Dargis.
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