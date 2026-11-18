Apie tai jis prabilo socialiniuose tinkluose, įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kelia klausimą dėl originalumo
Kaip teigė D. Dargis, jam kilo klausimas dėl kūrinio originalumo, neva jis primena užsienio kūrėjo dainą. Jis rašė:
„O NEPLAGIJUOTĄ MUZIKĄ GROSIM?“
Tokio klausimo prieš savo naujausio dokumentinio filmo premjerą tikrai nesitikėjau. Tačiau jis tapo pradžia savotiško muzikinio detektyvo, kuriame susipina pasauliniai šokių muzikos hitai, lietuviškos popmuzikos žvaigždės ir net autorinių teisių klausimai.
Istorijos centre – šiuo metu radijo stotyse ir vakarėliuose skambantis „Būki Parabūki“, kurio naujoji versija siejama su vienu ryškiausių Lietuvos didžėjų ir muzikos prodiuserių Jovani.
Bet ar tikrai viskas taip originalu, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio? Artėjant mano dokumentinio filmo „DJ-us yra Dievas“ premjerai Klaipėdoje, vienas renginio dalyvių pasiūlė į anonsą įtraukti ironišką klausimą: „O neplagijuotą muziką grosim?“
Netrukus sulaukiau ir informacijos, kuri privertė gerokai pasikapstyti po muzikos istoriją. Ir, regis, čia gali būti ne tik įdomus sutapimas, bet ir mažas lietuviško šou verslo skandaliukas.
Klausau „Būki Parabūki“ ir galvoju – kur aš visa tai jau girdėjau?
Ir staiga prisimenu!
1998-ieji. Legendinis Niujorko didžėjus Danny Tenaglia kartu su vokaliste Celeda išleidžia kūrinį „Music Is The Answer (Dancin' And Prancin')“, tapusį tikru pasaulinių šokių aikštelių himnu.
Tai buvo laikai, kai pats dar su bičiuliais grojau mokyklų diskotekose. Šią muziką puikiai prisimenu iki šiol. Praėjo 28 metai, o šis kūrinys vis dar gyvas. Vien „YouTube“ jo vaizdo įrašas yra surinkęs daugiau nei 20 milijonų peržiūrų.
Paklausykite patys – nuorodą palieku viešai:
O dabar įsiklausykite į lietuviškąjį „Būki Parabūki“. Ar tik man vienam kai kurie muzikiniai motyvai atrodo stulbinamai panašūs?
Bet įdomiausia prasidėjo vėliau.
Besiaiškindamas šio kūrinio istoriją, iš gerai informuotų šaltinių šou versle sužinojau, kad LATGA duomenų sistemoje „Būki Parabūki“ muzikos ir žodžių autoriumi nurodomas Lukas Pačkauskas. Taip, tas pats Lukas, kuris praėjusį savaitgalį Kauno „Žalgirio“ arenoje šokdino nostalgijos ištroškusius grupės „Kastaneda“ gerbėjus.
Dar įdomiau, kad internete galima rasti ir 1999 metais įrašytą L. Pačkausko bei Evos Jankovskos „Būki Parabūki“ versiją. Ji pasirodė praėjus vos metams po Danny Tenaglia hito.
Štai ir tas įrašas:
Ir čia kyla visai pagrįstas klausimas: kas tai – muzikinis sutapimas, sąmoningas perdirbinys, teisėtai panaudotas motyvas ar vis dėlto svetimos kūrybos pasisavinimas? <...>
Nenoriu niekam gadinti karjeros, menkinti talento ar temdyti žvaigždės valandos. Tačiau kai du skirtingais laikotarpiais pasirodę kūriniai skamba taip panašiai, natūraliai kyla klausimų.
Žinoma, vien muzikinio panašumo nepakanka plagiatui įrodyti. Tam reikėtų išsiaiškinti ir autorinių teisių, ir galimų leidimų naudoti ankstesnį kūrinį aplinkybes.
Bet klausimas lieka atviras: kur baigiasi kūrybinis įkvėpimas ir prasideda kopijavimas?
Beje, visa ši istorija iškilo pačiu laiku.
Jau lapkričio 21-ąją Klaipėdoje įvyks mano naujausio dokumentinio filmo „DJ-us yra Dievas“ premjera.
Filmas – apie Lietuvos didžėjų istoriją, pirmąsias diskotekas, legendinius klubus ir žmones, kurie kūrė mūsų šokių muzikos kultūrą. Po premjeros patys persikelsime į šokių aikštelę, kur skambės elektroninė muzika. Daugiau info čia: ON OFF SCREEN | Herkaus galerija | 11.21
O kol kas man smalsu išgirsti jūsų nuomonę. Paklausykite abiejų kūrinių ir parašykite: ar girdite panašumą? O gal visa tai – tik nekaltas muzikinis sutapimas per 28 metus?“
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į Joną Nainį-Jovani ir Luką Pačkauską. Gavę jų komentarus, straipsnį tikimasi papildyti.
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