TV3 žiniasklaidos grupė kviečia švęsti „Pyragų dieną“: tegul lapkričio 6-ąją visa Lietuva pakvimpa pyragais!

Tai – TV3 žiniasklaidos grupės inicijuota šventė, kurią kviečiami minėti visi be išimties. Ir kuriai nereikia taisyklių, nes visi žinome, kaip turėtume ją švęsti. Tai – diena, kuri reiškia didžiausio paramos projekto vaikams „Išsipildymo akcija“ pradžią. Ir šventė, nuo kurios atsispirdami, visi kiekvieną dieną galime tapti nors truputį geresni.
„Pyragų dieną“ žmonės raginami iškepti mėgstamą, o galbūt visiškai naują, nebūtinai saldų pyragą, ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendraminčiams – kitiems geros valios žmonėms. O visas šventės lėšas, surinktas šventės metu, kviečiama paaukoti „Išsipildymo akcijos“ herojams – vaikams, kuriems reikalinga sudėtinga medicininė pagalba ar ypatinga priežiūra.
Nuo 2003 metų „Išsipildymo akcija“ padėjo 400 sunkiai sergančių ligonių, prisidėjo prie daugiau nei 12 000 globojamų vaikų gyvenimo kokybės gerinimo ir atnaujino ne vieną dešimtį medikams reikalingos įrangos.
„Nuo TV3 kolegų rate prasidėjusio vieno mažo gero pavyzdžio iki visos Lietuvos – tokia šiandien yra po visą šalį pasklidusi, geriausiu mūsų bendrystės pavyzdžiu tapusi „Pyragų diena“. Šiemet lapkričio 6-ąją pyragus kepsime jau 16-ąjį kartą, tačiau ne skaičiai stebina labiausiai. Labiausiai džiugina tai, kad kai kas lieka identiškai, kaip ir patį pirmą kartą – žmonių gerumas kasmet darosi vis stipresnis, o širdys – atviresnės.
Pasiruošę mėgstamiausius receptus ir šią šventę minėdami mokyklose, darbe ar bendruomenėse, jos metu visuomet itin reikšmingai prisidedame prie pagalbos sunkiai sergantiems vaikams. Vien pernai, kartu su „Pyragų dienos“ metu surinktomis lėšomis, „Išsipildymo akcijai“ paaukota 422 548 eurų. Nenustokime gerumu dalintis ir šiemet – nenustokime kepti pyragų, kurie šią dieną tampa mūsų visų gerumą įrodančia valiuta“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Per tiek metų, „Pyragų diena“ jaut tapo reiškiniu – lapkričio 6-ąją pyragais kasmet pakvimpa mokyklose, bendruomenėse, įmonėse ir namuose. Vieni pyragais tik dalinasi, o kiti rengia konkursus – kieno pyragas skaniausias? Kai kas organizuoja ypatingiausių pyragų aukcionus, o kiti, galbūt, varžosi tarpusavyje, kad sužinotų pačio gardžiausio receptą!
Prie „Pyragų dienos“ tradiciškai kasmet jungiasi ir ilgametis akcijos partneris SEB bankas.
„Pyragų diena SEB banke – ilgametė tradicija, suvienijanti visoje Lietuvoje dirbančius kolegas, kurie savo įsitraukimu maloniai nustebina. Kasmet prie Pyragų dienos prisideda vis daugiau darbuotojų – kepančių, aukojančių, dalyvaujančių pyragų aukcione. Ši iniciatyva kuria bendrumo jausmą, skatina susitelkti dėl prasmingo tikslo ir primena, kad geri darbai nebūtinai turi būti dideli. Svarbiausia, kad jie atliekami nuoširdžiai, įkvepia kitus ir padeda kurti aplinką, kurioje rūpestis vieni kitais tampa kasdienybe,“ – sako SEB banko vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
„Išsipildymo akcijos“ herojais kasmet tampa sunkiomis arba retomis ligomis sergantys vaikai, kuriems reikalingoms gydymo procedūroms ir reabilitacijos priemonėms nepakanka valstybės skiriamų lėšų. Labai dažnai šių mažylių medicininės priežiūros poreikiai viršija ir tėvų bei artimųjų galimybes.
Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos įsigyti medicininei įrangai, kuri gali būti panaudojama ne tik akcijos herojaus, bet ir kitų vaikų sveikatos problemoms spręsti. Taip pat – fizinėms ir psichologinėms pagalbos priemonėms, kurios sustiprina sergančių ar negalią turinčių vaikų reabilitacijos galimybes.
Tegul ir ši lapkričio 6-oji tampa įsimintina – dalinkimės ir pyragais, ir gerumu. O svarbiausia, visi kartu prisidėkime prie gerų darbu paaukodami „Išsipildymo akcijai“!
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: www.isipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
