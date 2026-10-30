Teismų įkarštyje – netikėti Simo Jasaičio kadrai: paviešino, kaip leidžia laiką

Ketvirtadienio vakarą S. Jasaitis socialiniuose tinkluose pasidalijo akimirka iš restorano, kurio pavadinimas „Azienda Agricola“.
Pasidalijo vaizdo įrašu
Nuotraukose matyti gausiai vaišėmis nukraouas stalas, prie kurio sėdi sportininkas, o kituose kadruose įamžinta ir jo mylimoji E. Šegždavičiūtė.
Krepšininkas socialinėje erdvėje reiškiasi retai, todėl bet koks jo pasidalijimas asmeninio gyvenimo detalėmis sutraukia didelį susidomėjimą. Pavyzdžiui, „Instagram“ paskyroje jį stebi beveik 19 tūkstančių sekėjų, o naujausias įrašas iš Italijos jau surinko per 5 tūkstančius peržiūrų.
Tuo tarpu O. Pikul neseniai išvyko atostogų į Hurgados kurortą Egipte. Kartu su ja keliauja sūnus, mama bei bičiulė Monika Kvietkutė su savo atžala. Ši kompanija įsikūrė prabangiame penkių žvaigždučių viešbutyje ir džiaugiasi išskirtine aplinka bei vaizdais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.