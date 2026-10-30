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TV3 naujienos > Žmonės

Teismų įkarštyje – netikėti Simo Jasaičio kadrai: paviešino, kaip leidžia laiką

2026-10-30 20:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 20:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kol Oksana Pikul ir Simas Jasaitis teisiniu keliu sprendžia nesutarimus dėl vaiko išlaikymo, abu jie nepamiršta pailsėti. Garsi verslininkė šiuo metu atostogauja saulėtame Egipte, o krepšininkas kartu su savo širdies drauge Elma Šegždavičiūte keliauja po Italiją.

Simas Jasaitis (Nuotr. BNS, asm. archyvo)
GALERIJA (12)

Kol Oksana Pikul ir Simas Jasaitis teisiniu keliu sprendžia nesutarimus dėl vaiko išlaikymo, abu jie nepamiršta pailsėti. Garsi verslininkė šiuo metu atostogauja saulėtame Egipte, o krepšininkas kartu su savo širdies drauge Elma Šegždavičiūte keliauja po Italiją.

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Ketvirtadienio vakarą S. Jasaitis socialiniuose tinkluose pasidalijo akimirka iš restorano, kurio pavadinimas „Azienda Agricola“.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elma Šegždavičiūtė ir Simas Jasaitis

Pasidalijo vaizdo įrašu

Nuotraukose matyti gausiai vaišėmis nukraouas stalas, prie kurio sėdi sportininkas, o kituose kadruose įamžinta ir jo mylimoji E. Šegždavičiūtė.

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Krepšininkas socialinėje erdvėje reiškiasi retai, todėl bet koks jo pasidalijimas asmeninio gyvenimo detalėmis sutraukia didelį susidomėjimą. Pavyzdžiui, „Instagram“ paskyroje jį stebi beveik 19 tūkstančių sekėjų, o naujausias įrašas iš Italijos jau surinko per 5 tūkstančius peržiūrų.

Tuo tarpu O. Pikul neseniai išvyko atostogų į Hurgados kurortą Egipte. Kartu su ja keliauja sūnus, mama bei bičiulė Monika Kvietkutė su savo atžala. Ši kompanija įsikūrė prabangiame penkių žvaigždučių viešbutyje ir džiaugiasi išskirtine aplinka bei vaizdais.

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