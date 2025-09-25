Švedijos karalienė apdovanojo šią lietuvę: štai kas ji ir kuo nusipelnė

Kauno klinikų slaugytojai Sonatai Tomkevičienei, laimėjusiai konkursą Lietuvoje, Karalienė Silvia įteikė „Queen Silvia Nursing Award“ apdovanojimą už jautrią ir kartu labai praktišką idėją – pagalbos liniją artimiesiems, slaugantiems demencija sergančius žmones.
„Dažnai artimieji lieka vieni su savo rūpesčiais. Jie pavargsta, bet nesiskundžia, nes gėdijasi ar bijo būti nesuprasti. Mano svajonė – kad jie turėtų, kur paskambinti, gauti paramą ir tiesiog išgirsti žodžius: jūs ne vieni“, – sako laureatė, slaugytoja S. Tomkevičienė.
Lietuvos slaugytojai jau šeštus metus turi galimybę dalyvauti Karalienės Silvios slaugos apdovanojimuose. Konkursą Lietuvoje organizuoja slaugos namai „Addere Care“, kurie yra karalienės įkurtos organizacijos „Swedish Care International“ partneris Lietuvoje.
Švediška filosofija su lietuvišku prieskoniu
Šių metų ceremonijoje karališkuosiuose rūmuose Lietuva sulaukė išskirtinio dėmesio. Renginyje, kuriame dalyvavo Švedijos sveikatos apsaugos ministras, pagyvenusių žmonių ir socialinių reikalų ministrė, mokslininkai, vaistų kūrėjai, ligoninių vadovai ir kiti slaugos ekspertai, buvo pristatyta ir lietuviškos slaugos geroji patirtis.
Slaugos ligoninės „Addere Care“ komunikacijos vadovė Alina Kemežienė buvo pakviesta į diskusijų panelę, skirtą egzistencinei sveikatai. Joje kalbėta apie tai, kiek svarbu slaugant žmogų atliepti jo egzistencinius poreikius – ir ar tai apskritai įmanoma.
„Iš švedų perėmėme į asmenį orientuotą slaugos filosofiją, kur svarbiausia – sergančiojo orumas. Tačiau greitai šiai slaugai suteikėme lietuvišką prieskonį – dvasinį palydėjimą. Kai žmogus susiduria su liga ar kančia, vien tablečių neužtenka – kyla rimtų egzistencinių klausimų.
Žmogaus kūnas, psichologija ir dvasiniai išgyvenimai yra glaudžiai susiję. Todėl savo komandą papildėme profesionaliais dvasiniais asistentais, kad galėtume atliepti ne tik fizinius, bet ir dvasinius poreikius. Džiaugiamės, kad galėjome pasidalinti realiais pavyzdžiais, kaip tai veikia praktikoje, ir įkvėpti kitus“, – sako A. Kemežienė.
Karalienė Silvia asmeniškai padėkojo „Addere Care“ komandai už tai, kad Lietuvoje jie nuosekliai diegia į asmenį orientuotą slaugos kultūrą, remdamiesi „Silviahemmet“ fondo patirtimi. Šį fondą Karalienė įkūrė prieš daugiau nei du dešimtmečius, kai jos mamai buvo diagnozuota demencija – susidūrusi su žinių ir pagalbos trūkumu ji nusprendė įkurti švietėjišką fondą ir įgyvendinti pokyčius slaugoje.
Galimybė pristatyti lietuvišką slaugos patirtį tokio lygio renginyje – ženklas, kad mūsų šalies slaugos kultūra tampa matoma, vertinama ir gali būti įkvėpimas kitoms pasaulio valstybėms.
Asta Meschino: „Močiutė ilgiausiai prisiminė mano veidą“
Prie „Karalienės Silvios slaugos apdovanojimų“ Lietuvoje šiais metais prisijungė ir Asta Meschino, tapusi projekto geros valios ambasadore. Pakviesta ji sutiko nedvejodama, nes ši tema jai itin jautri.
„Ilgą laiką slaugiau savo močiutę, sergančią demencija. Mačiau, kaip ji pamažu viską užmiršta. Iš pradžių – kasdienius dalykus, vėliau – brangius žmones. Bet ilgiausiai prisiminė mane. Atrodė, kad kažkur giliai jos atmintyje išliko mūsų ryšys. Tai buvo ir jautru, ir skaudu“, – prisimena A. Meschino.
Ji atvirai dalijasi ir kitomis patirtimis: „Taip jau susiklostė, kad trys man brangiausios šeimos moterys mirė ant mano rankų. Todėl žinau, kaip sunku slaugyti sergantį artimąjį. Man labai svarbu palaikyti Sonatos idėją. Artimiesiems reikia ne tik profesinių patarimų ar slaugos žinių – jiems būtina ir psichologinė pagalba. Tokia pagalbos linija gali tapti tikru gelbėjimosi ratu nuo perdegimo ir nevilties.“
Daugiau palaikymo slaugantiems savo artimuosius
S. Tomkevičienės idėją įgyvendinti imasi „Addere paramos fondas“. Planuojama, kad pagalbos linija padės artimiesiems ne tik spręsti praktinius slaugos klausimus, bet ir suteiks galimybę išsikalbėti, pasidalinti savo rūpesčiais, atsigauti psichologiškai.
„Karalienės Silvios slaugos apdovanojimus Lietuvoje organizuojame jau šeštus metus. Turime penkias puikias laimėjusias idėjas, tačiau kol kas nė viena jų nėra iki galo įgyvendinta.
Todėl šiemet kartu su Sonata nusprendėme patys imtis darbo ir padaryti viską, kad pagalbos linija artimiesiems atsirastų. Slaugydami žmones ligoninėje žinome, kad sergantieji nori kuo ilgiau likti savo namuose. O tai įmanoma tik tada, kai šalia yra padėti galintys artimieji. Todėl norime padėti artimiesiems“, – sako A. Kemežienė.
Beje, šie metai – ypatingi. Jie yra paskutiniai, kai Lietuvos slaugytojai gali teikti savo idėjas ir pretenduoti kartu su kitų Europos šalių slaugytojais tapti „Karalienės Silvios slaugos apdovanojimų“ laureatais.
Idėjas galima pateikti oficialioje konkurso svetainėje www.queensilvianursingaward.com iki 2025 m. spalio 31 d. Dalyvauti gali visi Lietuvos slaugytojai ir slaugos studentai, turintys idėjų, kaip pagerinti demencija ir kitomis ligomis sergančių ir slaugomų žmonių ir slaugytojų kasdienybę.
