  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Svajonių vestuvės dužo į šipulius: moteriai prireikė skubios medikų pagalbos

2025-08-28 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 15:55

Malų sala su savo kerinčiais kraštovaizdžiais ir įspūdinga Duarto pilimi, yra svajonių vieta daugeliui jaunavedžių. Būtent čia floristė Lisa Haggart ir suvirintojas Ian Whitaker po 14 metų draugystės planavo surengti savo vestuves. Pilies aplinka ir nuostabūs jūros vaizdai buvo tobulas fonas jų ypatingai dienai.

Lisa Haggart ir Ian Whitaker su vaikais (nuotr. socialinių tinklų)

Poros vaikai – 12 metų Esmė ir 7 metų Edis – jau daugelį metų laikė šią salą savo mėgstamiausia atostogų vieta, skelbė mirror.co.uk.

Patyrė rimtus sužalojimus

Šeima sujungė šeimos atostogas ir būsimas vestuves – praleido keletą dienų stovyklavietėje, mėgaudamiesi kvapą gniaužiančiais vaizdais. Tačiau nuo pat atvykimo juos lydėjo stipri audra.

Rugpjūčio 4 dieną, pasinaudodami trumpa pertrauka nuo lietaus, Lisa ir Ian išėjo su sūnumi Edžiu pasivaikščioti prie paplūdimio, o Esmė liko su Lisos tėvais.

Lisa prisimena, kaip džiaugsmingai laukė savo vestuvių dienos – svajojo apie savo puokštę, kurią pati gamins iš saulėgrąžų ir rožių.

Lisa pasakojo: „Tai buvo diena prieš mano vestuves, ir aš tiesiog spinduliavau džiaugsmu.“

Tačiau staiga, einant žemyn šlaitu, Lisa prarado pusiausvyrą ir nuslydo per šlapią žolę, patyrė rimtus sužalojimus.

Ji sulaužė blauzdikaulį, šeivikaulį ir kulkšnį. Nors gydytojai rekomendavo ją skraidinti į ligoninę operacijai, audringa diena atidėjo sraigtasparnio skrydį iki ryto.

„Mano kaulų kairėje kojoje lūžio garsas – to niekada nepamiršiu. Tada sekė nepakeliamas skausmas, prisiekiu, jis tikrai buvo blogesnis nei gimdymas“, – prisiminimais dalijosi moteris.

Vestuvės ligoninėje

Rugpjūčio 5 dieną, nors ir prabudusi ligoninės lovoje, Lisa jautėsi laiminga. Slaugytojos papuošė jos kambarį lemputėmis ir girlianda iš chirurginių pirštinių, o šeima ir draugai susirinko liudyti jų meilės įžadų.

Jos dukra Esmė padovanojo nuostabią puokštę, kuri simbolizavo jos meilę ir palaikymą.

Lisa dėkojo, kad, nepaisant aplinkybių, ji galėjo susituokti su Ian – žmogumi, kuris yra jos gyvenimo meilė.

„Nors ligoninė nėra tradiciška vestuvių vieta, kitais metais mes planuojame švęsti pilies teritorijoje“, – sakė Ian.

Praėjus kelioms valandoms po ceremonijos, atskrido sraigtasparnis, kuris turėjo nuvežti Lisą į kitą ligoninę. Deja, vietos Ianui nebuvo.

„Buvo labai skaudu nuo jo taip greitai po vestuvių išskristi, bet džiaugiausi, kad jis liko su vaikais. Sutarėme, kad vėliau jis susitiks su manimi ligoninėje. Tai nebuvo ta aistros kupina vestuvių naktis, kokią buvome įsivaizdavę“, – sakė ji.

