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Sunkiai sužalotas garsus aktorius

2026-09-23 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 15:25
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Netflix“ seriale „The Gringo Hunters“ vaidinęs Claytonas Conroy atsigauna po kraupios avarijos, per kurią jį kliudė, kaip įtariama, maždaug 160 km/val. greičiu lėkęs vairuotojas. Praėjus keliems mėnesiams po nelaimės, aktorius pasidalijo naujienomis apie savo sveikatą.

Greitoji (nuotr. 123rf.com)

Netflix“ seriale „The Gringo Hunters“ vaidinęs Claytonas Conroy atsigauna po kraupios avarijos, per kurią jį kliudė, kaip įtariama, maždaug 160 km/val. greičiu lėkęs vairuotojas. Praėjus keliems mėnesiams po nelaimės, aktorius pasidalijo naujienomis apie savo sveikatą.

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32-ejų vyras, seriale įkūnijęs Padre Terry, į avariją pateko 2026 metų balandį, kai važiavo namo. Po susidūrimo jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę. 

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Aktoriui buvo atlikta smegenų operacija. Jis patyrė trauminį smegenų sužalojimą, susilaužė petį ir klubą.

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Po avarijos laukė sunkus sveikimo kelias

Sekmadienį, rugsėjo 20-ąją, Claytonas socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame papasakojo apie savijautą.

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„Pagaliau jaučiuosi pakankamai gerai, kad galėčiau ką nors paskelbti. Norėjau užsukti ir pasakyti, kad gyvenime gali būti tamsių laikotarpių. Gali būti tamsių dienų, net mėnesių. Tačiau viskas gerėja, ir nebijokite prašyti pagalbos, jei jos reikia“, – kalbėjo aktorius.

Prie įrašo jis pridėjo trumpą žinutę: „Stenkitės – bus geriau.“

Apie siaubingą avarijos akimirką Claytonas papasakojo leidiniui „Santa Cruz Sentinel“. Anot jo, kelias atrodė visiškai įprastai, tačiau jis pastebėjo greitai artėjančias šviesas.

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„Nuo tos akimirkos pabudau ligoninėje“, – prisiminė jis.

Aktorius teigė, kad po nelaimės jaučiasi pasikeitęs, tačiau kartu laimingas ir dėkingas, nes viskas galėjo baigtis dar blogiau.

„Stengiuosi nieko nelaikyti savaime suprantamu dalyku“, – sakė jis.

Dar liepą, praėjus trims mėnesiams po avarijos, Claytonas pasidalijo nuotraukomis iš ligoninės ir atskleidė, kokį sunkų laikotarpį išgyveno.

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„Man buvo atlikta smegenų operacija. Galėjau mirti. Gimtadienį praleidau ligoninėje. Netekau 9 kg. Rankoje buvo pažeisti nervai, o kojos kaulai lūžo. Vis dar negaliu vaikščioti. Tačiau turėjau laiko daug ką apmąstyti“, – rašė jis.

Rugpjūčio 26 dieną Kalifornijos kelių policija pranešė, kad dėl avarijos, kurią, kaip įtariama, sukėlė neatsargus vairavimas, sulaikytas vairuotojas.

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Pareigūnų duomenimis, avarija įvyko balandžio 19-ąją, Santa Monikos greitkelyje, netoli La Brea aveniu. Tyrimo metu nustatyta, kad vairuotojo neatsargūs veiksmai prisidėjo prie susidūrimo, per kurį kitas eismo dalyvis patyrė sunkių sužalojimų.

Įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 25 dieną. Jam pateikti kaltinimai dėl neatsargaus vairavimo, sukėlusio sunkius sužalojimus.

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