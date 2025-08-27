Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona atskleidė tiesą: štai kaip viskas atrodo namuose

2025-08-27 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 11:55

Holivudo aktoriaus Bruce'o Williso žmona Emma Willis pasidalino nauja informacija apie vyro demencijos diagnozę, sakydama, kad „kelias nebuvo lengvas“ nuo tada, kai jam prieš dvejus metus buvo nustatyta ši liga.

Bruce'as Willis su žmona Emma (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
5

Holivudo aktoriaus Bruce'o Williso žmona Emma Willis pasidalino nauja informacija apie vyro demencijos diagnozę, sakydama, kad „kelias nebuvo lengvas“ nuo tada, kai jam prieš dvejus metus buvo nustatyta ši liga.

REKLAMA
0

Emma Willis atvirai papasakojo apie gyvenimą su Bruce'u Willisu, kuris gyvena demencijos liga, kuria jam buvo diagnozuota 2023 metais, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bruce'as Willis su žmona Emma
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bruce'as Willis su žmona Emma

Laidoje su Diane Sawyer, prieš ABC specialųjį filmą „Emma & Bruce Willis: Netikėta kelionė“, Emma pasidalijo pasakojimu apie vyrą.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis turi tokį nuoširdų juoką, ir žinote, kartais pamatai tą žvilgsnio žybėjimą ar šypseną, ir mane tarsi neša kažkur kitur“, – sakė Emma ir trumpam nutilo.

REKLAMA

O tada per ašaras prisipažino: „Ir sunku tai matyti, nes taip greitai, kaip tos akimirkos atsiranda, (pirštais spragteli) jos praeina. Tai labai sunku.“

Moteris pasakojo, kad dabar mylimasis – visai kitoks: „Jis atrodo kiek nutolęs, šaltesnis, ne toks, kaip Bruce'as. Bruce'as yra labai šiltas ir nuoširdus. Pamatyti visiškai priešingą jo pusę buvo neramu ir baisu“, – atviravo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Bruce'o atsidavusi žmona, dabar jam esanti visą parą skirianti priežiūrą, prisipažino, kad kelias iki diagnozės buvo labai sunkus: 

„Aš buvau labai išsigandusi. Prisimenu, kaip išgirdau tą žodį ir daugiau nieko negirdėjau. Atrodė, tarsi krisčiau laisvu kritimu.“

Paklausta, ar Bruce'as kada nors pilnai suprato, kas su juo vyksta, ji tyliai atsakė: „Manau, Bruce'as nesugebėjo susieti visų taškų.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų