Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona atskleidė tiesą: štai kaip viskas atrodo namuose

Emma Willis atvirai papasakojo apie gyvenimą su Bruce'u Willisu, kuris gyvena demencijos liga, kuria jam buvo diagnozuota 2023 metais, skelbė mirror.co.uk.
Laidoje su Diane Sawyer, prieš ABC specialųjį filmą „Emma & Bruce Willis: Netikėta kelionė“, Emma pasidalijo pasakojimu apie vyrą.
„Jis turi tokį nuoširdų juoką, ir žinote, kartais pamatai tą žvilgsnio žybėjimą ar šypseną, ir mane tarsi neša kažkur kitur“, – sakė Emma ir trumpam nutilo.
O tada per ašaras prisipažino: „Ir sunku tai matyti, nes taip greitai, kaip tos akimirkos atsiranda, (pirštais spragteli) jos praeina. Tai labai sunku.“
Moteris pasakojo, kad dabar mylimasis – visai kitoks: „Jis atrodo kiek nutolęs, šaltesnis, ne toks, kaip Bruce'as. Bruce'as yra labai šiltas ir nuoširdus. Pamatyti visiškai priešingą jo pusę buvo neramu ir baisu“, – atviravo ji.
Bruce'o atsidavusi žmona, dabar jam esanti visą parą skirianti priežiūrą, prisipažino, kad kelias iki diagnozės buvo labai sunkus:
„Aš buvau labai išsigandusi. Prisimenu, kaip išgirdau tą žodį ir daugiau nieko negirdėjau. Atrodė, tarsi krisčiau laisvu kritimu.“
Paklausta, ar Bruce'as kada nors pilnai suprato, kas su juo vyksta, ji tyliai atsakė: „Manau, Bruce'as nesugebėjo susieti visų taškų.“
