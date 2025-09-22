Spalį Romoje prasidės Lietuvos kultūros metai Italijoje

Spalio 5 dieną Italijos prezidento rūmuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius atliks menininko provaikaitis Rokas Zubovas bei italų atlikėjų styginių kvartetas EOS.
„Metus truksianti Lietuvos kultūros programa apims vizualųjį meną, teatrą, šokį, naująją operą, muziką, kiną, literatūrą, istoriją. Be įvairių renginių, vyks kultūros profesionalų stažuotės, bus rengiamos menininkų rezidencijos“, – teigiama pranešime.
Anot jo, programos fokusas nukreiptas į Italijos Šiaurės ir Centrinius regionus – Romą, Boloniją, Turiną, Milaną, Veneciją. Šiuose miestuose vyksta didžiausios ir garsiausios, dideles auditorijas sutraukiančios meno mugės, bienalės ar festivaliai.
Vieno didžiausių scenos menų festivalių Europoje „Romaeuropa“ salės Romoje bus skirtos Lietuvos kūrėjams visą savaitę jau nuo rugsėjo 30 dienos.
„Romaeuropa“ festivalio repertuare – muzikinis performansas „Sporto grupė“ („Operomanija“), choreografo Dovydo Strimaičio šiuolaikinio šokio spektaklis „Hairy“, muzikos grupės „Merope“ koncertas, dramaturgių Birutės Kapustinskaitės, Gabrielės Labanauskaitės ir Virginijos Rimkaitės pjesių skaitymai, Jono Meko filmo „Requiem“ pristatymas, pastarasis vyks bendradarbiaujant su MAXXI muziejumi Romoje.
Pasak Lietuvos kultūros instituto vadovės Julijos Reklaitės, programa „Lietuvos kultūra Italijoje 2025–2026“ – platforma, skirta didinti šiuolaikinės Lietuvos kultūros matomumą ir žinomumą Italijos auditorijoje, o taip pat plėtoti Lietuvos ir Italijos ryšius ne tik kultūros srityje.
„Lietuvos kultūra bei jos kūrėjai Italijoje pasklis po pripažintus tarptautinius festivalius, muges bei bienales – būtent tokiuose renginiuose sulaukiama daugiausiai žiūrovų, didinamas šalies bei jos kūrėjų žinomumas bei mezgamos ilgalaikės partnerystės“, – teigė J. Reklaitė.
Lapkritį Lietuvos kūrėjai prisistatys vienoje prestižiškiausių meno mugių Europoje – „Artissima“.
Kitąmet numatytas šalies menininkų mainų projektas su Kauno bienale Val Gardenos bienalėje.
Anot Lietuvos kultūros atašė Italijoje Lauros Gabrielaitytės-Kazulėnienės, Lietuvos kultūros Italijoje programa Italijoje atsirado iš būtinybės jungti projektus, kad jie nepasimestų itin turtingame Italijos kultūriniame gyvenime.
„Turint svarbių Italijos organizacijų palaikymą ir atvirumą, pavyko sustiprinti kultūrinius ryšius su jomis, o jų tinklą panaudoti kaip platformą naujų bendradarbiavimo partnerysčių užmezgimui“, – tvirtino ji.
Pasak L. Gabrielaitytės-Kazulėnienės, kitas labai svarbus šios programos koncepcijos elementas yra simbolinis Lietuvos grįžimas į tarptautinės kultūros kontekstą.
„Pavyzdžiui, festivalis „Romaeuropa“ pradėtas organizuoti 1985 metais užsienio šalių kultūros institutų iniciatyva. Suprantama, kad tuomet Lietuva negalėjo prisidėti prie festivalio ištakų, bet šiais metais jubiliejinio 40-ojo festivalio proga pristato Lietuvos menininkus. Circolo Scandinavo rezidencija, įkurta 1860 metais, pirmą kartą atidaro savo duris Baltijos šalims su pilotiniu rezidencijos projektu, skirtu Lietuvai. Visapusiškas bendradarbiavimas bei Lietuvos istorijos pasakojimas per šiuolaikinių kūrėjų darbus bus Lietuvos kultūros Italijoje 2025–2026 esmė“, – pabrėžė Lietuvos kultūros atašė.
Lietuvos kultūros programoje šiemet be jau minėtų festivalio „Romaeuropa“ bei meno mugės „Artissima“, vyks ir M. K. Čiurlioniui skirta savaitė „Fondazione Arturo Toscanini“, besipecializuojanti simfoninių ir operos spektaklių pastatymuose. Taip pat dar šiemet Bolonijoje vyks menininko Kipro Dubausko paroda.
Pernai Lietuva buvo surengusi kultūros sezoną Prancūzijoje.
