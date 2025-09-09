Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Meloni atmetė kritiką dėl savaitgalio kelionės su dukra į Niujorką

2025-09-09 14:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 14:59

 Italijos premjerės Giorgios Meloni savaitgalio kelionė su dukra į Niujorką sulaukė politinių oponentų kaltinimų, kad ji namuose apleidžia valstybės reikalus. 

Italijos premjerė Giorgia Meloni (nuotr. SCANPIX)

0

Kraštutinių dešiniųjų partijos „Italijos broliai“ vadovė G. Meloni pirmadienį atmetė kritiką, pareiškusi, kad ji tiesiog atlieka motinos vaidmenį. 

G. Meloni praleido savaitgalį JAV didmiestyje kartu su dukra Ginevra, anksčiau lydėjusia ją per oficialias keliones į užsienį. Šį kartą jos skrido privačiai komerciniu lėktuvu. 

G. Meloni sakė, kad savaitgalis Niujorke buvo išankstinė gimtadienio dovana Ginevrai, kuriai netrukus sukaks 9 metai. G. Meloni išsiskyrė su Ginevros tėvu, televizijos žurnalistu, 2023 metais. 

Opozicijos politikai pareikalavo paaiškinimo, kodėl premjerė nepagerbė ketvirtadienį mirusios žvaigždės – mados dizainerio Giorgio Armani. Pirmadienį įvyko privačios G. Armani laidotuvės. 

G. Meloni reagavo į komentarus, socialiniuose tinkluose parašiusi: „Nusprendžiau atlikti vaidmenį, kurį laikau gražiausiu ir natūraliausiu – motinos“. 

Tačiau ji neatskleidė, kur praleido savaitgalį, tik paminėjo, kad buvo užsienyje, ir paskelbė nuotrauką, kurioje ji matoma su akiniais nuo saulės ir dukra pikseliais uždengtu veidu. 

G. Meloni biuras patvirtino, kad ji keliavo į Niujorką, ir perspėjo apie teisinius veiksmus už melagingos informacijos apie kelionę skleidimą. 

Apklausos rodo, kad jau trejus metus dešiniųjų koalicinei vyriausybei vadovaujant G. Meloni ir jos partija turi didelį palaikymą Italijoje.

