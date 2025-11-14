 
TV3 naujienos > Žmonės

Sopranui Asmik Grigorian – stulbinanti žinia

2025-11-14 20:20
2025-11-14 20:20

Tarptautiniai operos apdovanojimai ketvirtadienį paskelbė lietuvių sopraną Asmik Grigorian metų operos soliste.

Tarptautiniai operos apdovanojimai ketvirtadienį paskelbė lietuvių sopraną Asmik Grigorian metų operos soliste.

„Nepaprastas Asmik Grigorian artistiškumas ir komandiniai pasirodymai sužavėjo žiūrovus visame pasaulyje, dar kartą patvirtino jos vietą kaip vieną ryškiausių operos balsų“, – rašoma Tarptautinių operos apdovanojimų „Facebook“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apdovanota  Riterio kryžiumi

Lietuvoje solistė yra pelniusi tris „Auksinio scenos kryžiaus“ laimėjimus, apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

2020 metais jai taip pat suteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

A. Grigorian metų operos soliste jau buvo pripažinta 2019 metais, o 2016-aisais – geriausia jaunąja operos soliste.

Tarptautiniai operos apdovanojimai teikiami nuo 2013 metų.

