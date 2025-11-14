Sopranui Asmik Grigorian – stulbinanti žinia

„Nepaprastas Asmik Grigorian artistiškumas ir komandiniai pasirodymai sužavėjo žiūrovus visame pasaulyje, dar kartą patvirtino jos vietą kaip vieną ryškiausių operos balsų“, – rašoma Tarptautinių operos apdovanojimų „Facebook“ paskyroje.
Apdovanota Riterio kryžiumi
Lietuvoje solistė yra pelniusi tris „Auksinio scenos kryžiaus“ laimėjimus, apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
2020 metais jai taip pat suteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
A. Grigorian metų operos soliste jau buvo pripažinta 2019 metais, o 2016-aisais – geriausia jaunąja operos soliste.
Tarptautiniai operos apdovanojimai teikiami nuo 2013 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!