Šokiruojanti akimirka filmavimo metu: įtariamasis netyčia prisipažino įvykdęs žmogžudystę

Gimęs turtingoje Durstų šeimoje Niujorke, Robertas Durstas buvo vyriausias nekilnojamojo turto magnato Seymouro Dursto sūnus. Nepaisant tokios prabangos, jo suaugusiųjų gyvenimas susidėjo iš virtinės nerimą keliančių įvykių, tokių kaip jo žmonos Kathleen dingimas 1982 m. Apie tai skelbia portalas ladbible.com.
Pagrindinis įtariamasis
Durstas tapo pagrindiniu įtariamuoju, atsižvelgiant į tai, kad pora turėjo sunkią santuoką, nors jam tuo metu nebuvo pateikti formalūs kaltinimai. Kūnas niekada nebuvo rastas, ir byla liko neišspręsta, kol atsirado naujų įrodymų.
Po metų, Dursto neoficiali atstovė ir ilgaamžė draugė, Susan Berman, buvo rasta nušauta savo namuose Los Andžele 2000 m. Tą pačią dieną, kai Berman buvo rasta nužudyta, policija gavo anoniminį laišką, kuriame buvo detalių apie kūno vietą, o tai, atrodo, rodė žinias apie žmogžudystės vietą.
Raštelis buvo neįprastas, nes jame buvo frazių ir žinių, kurias galėjo žinoti tik kažkas artimas bylai. Vėliau tyrėjai susiejo jį su Durstu, kuris pasakė: „Labai sunku patikėti, priimti, kad aš parašiau laišką ir nenužudžiau Susan Berman“.
Turtingas verslininkas tada pabėgo į Galvestoną, Teksaso valstijoje, kur po metų buvo rastas miręs jo kaimynas Morrisas Blackas. Jis prisipažino paslėpęs kūną, bet teigė, kad šūvis buvo savigynos aktas. Netikėtu rezultatu, žiuri jį išteisino dėl žmogžudystės, nors vėliau jis atliko bausmę už įrodymų klastojimą ir pabėgimą.
Netikėtas prisipažinimas
Dursto byla vėl atkreipė nacionalinį dėmesį 2015 m. HBO dokumentiniu filmu „The Jinx“, kuris atskleidė naujų įrodymų ir užfiksavo Durstą murmanti „Nužudžiau juos visus, žinoma“, kai buvo už kadro, bet vis dar su mikrofonu. [Žiūrėti žemiau:]
Dokumentinio filmo pabaigoje Durstas išeina į vonios kambarį ir tyliai murma sau, tik vėliau suprasdamas, kad mikrofonas vis dar įjungtas. „Štai ir viskas… Aš įkliuvau“, – pasakė jis. „Kokia katastrofa. Ką aš, po velnių, padariau? Nužudžiau juos visus, žinoma“.
2021 m. jis buvo nuteistas už Berman nužudymą ir vėliau apkaltintas Kathie mirtimi. Kathleen Durst giminaičiai tuo metu pareiškime sakė: „Nepraeina nė viena diena, kad nepagalvotume apie mūsų gražią, protingą ir gerą seserį Kathleen. Šiandien, labiau nei bet kada anksčiau, aišku, kad ją nužudė Robertas Durstas Vestčesterio apygardoje, Niujorke, 1982 m. sausio 31 d. Įrodymai yra nepaneigiami. Nors Durstas dabar teisėtai nuteistas už Susan Berman, kuri padėjo jam nuslėpti tiesą apie Kathie mirtį, nužudymą, McCormack šeima vis dar laukia teisingumo. Kathie vis dar laukia teisingumo.“
Durstas mirė kalėjime 2022 m., apeliuodamas dėl savo nuosprendžio, palikdamas keletą paslapčių neišspręstų.
