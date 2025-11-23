 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Šokiruojanti akimirka filmavimo metu: įtariamasis netyčia prisipažino įvykdęs žmogžudystę

2025-11-23 09:24 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-23 09:24

Amerikiečių šeimos nekilnojamojo turto paveldėtojas padarė, kaip teigia žiūrovai, „labiausiai šiurpą keliančią dokumentinio filmo pabaigą istorijoje“, pamiršęs, kad jo mikrofonas vis dar buvo įjungtas.

Robertas Durstas (nuotr. SCANPIX)

Amerikiečių šeimos nekilnojamojo turto paveldėtojas padarė, kaip teigia žiūrovai, „labiausiai šiurpą keliančią dokumentinio filmo pabaigą istorijoje“, pamiršęs, kad jo mikrofonas vis dar buvo įjungtas.

REKLAMA
0

Gimęs turtingoje Durstų šeimoje Niujorke, Robertas Durstas buvo vyriausias nekilnojamojo turto magnato Seymouro Dursto sūnus. Nepaisant tokios prabangos, jo suaugusiųjų gyvenimas susidėjo iš virtinės nerimą keliančių įvykių, tokių kaip jo žmonos Kathleen dingimas 1982 m. Apie tai skelbia portalas ladbible.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinis įtariamasis

Durstas tapo pagrindiniu įtariamuoju, atsižvelgiant į tai, kad pora turėjo sunkią santuoką, nors jam tuo metu nebuvo pateikti formalūs kaltinimai. Kūnas niekada nebuvo rastas, ir byla liko neišspręsta, kol atsirado naujų įrodymų.

REKLAMA
REKLAMA

Po metų, Dursto neoficiali atstovė ir ilgaamžė draugė, Susan Berman, buvo rasta nušauta savo namuose Los Andžele 2000 m. Tą pačią dieną, kai Berman buvo rasta nužudyta, policija gavo anoniminį laišką, kuriame buvo detalių apie kūno vietą, o tai, atrodo, rodė žinias apie žmogžudystės vietą.

REKLAMA

Raštelis buvo neįprastas, nes jame buvo frazių ir žinių, kurias galėjo žinoti tik kažkas artimas bylai. Vėliau tyrėjai susiejo jį su Durstu, kuris pasakė: „Labai sunku patikėti, priimti, kad aš parašiau laišką ir nenužudžiau Susan Berman“.

Turtingas verslininkas tada pabėgo į Galvestoną, Teksaso valstijoje, kur po metų buvo rastas miręs jo kaimynas Morrisas Blackas. Jis prisipažino paslėpęs kūną, bet teigė, kad šūvis buvo savigynos aktas. Netikėtu rezultatu, žiuri jį išteisino dėl žmogžudystės, nors vėliau jis atliko bausmę už įrodymų klastojimą ir pabėgimą.

REKLAMA
REKLAMA

Netikėtas prisipažinimas

Dursto byla vėl atkreipė nacionalinį dėmesį 2015 m. HBO dokumentiniu filmu „The Jinx“, kuris atskleidė naujų įrodymų ir užfiksavo Durstą murmanti „Nužudžiau juos visus, žinoma“, kai buvo už kadro, bet vis dar su mikrofonu. [Žiūrėti žemiau:]

Dokumentinio filmo pabaigoje Durstas išeina į vonios kambarį ir tyliai murma sau, tik vėliau suprasdamas, kad mikrofonas vis dar įjungtas. „Štai ir viskas… Aš įkliuvau“, – pasakė jis. „Kokia katastrofa. Ką aš, po velnių, padariau? Nužudžiau juos visus, žinoma“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2021 m. jis buvo nuteistas už Berman nužudymą ir vėliau apkaltintas Kathie mirtimi. Kathleen Durst giminaičiai tuo metu pareiškime sakė: „Nepraeina nė viena diena, kad nepagalvotume apie mūsų gražią, protingą ir gerą seserį Kathleen. Šiandien, labiau nei bet kada anksčiau, aišku, kad ją nužudė Robertas Durstas Vestčesterio apygardoje, Niujorke, 1982 m. sausio 31 d. Įrodymai yra nepaneigiami. Nors Durstas dabar teisėtai nuteistas už Susan Berman, kuri padėjo jam nuslėpti tiesą apie Kathie mirtį, nužudymą, McCormack šeima vis dar laukia teisingumo. Kathie vis dar laukia teisingumo.“

Durstas mirė kalėjime 2022 m., apeliuodamas dėl savo nuosprendžio, palikdamas keletą paslapčių neišspręstų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų