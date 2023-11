Iš neetiškus klausimus policininkui uždavinėjusio Kandroto teisme atimtas mikrofonas

Trečiadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas 2021 metų riaušių prie Seimo bylą, apklausė nukentėjusįjį Sergejų Siurkovą, dirbantį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinyje, registruojantį įvykius.

Nukentėjusiajam po sužalojimo kelias dienas skirtos sveikatinimo procedūros Druskininkuose. Per teismo posėdį buvo aiškinamasi apie sužalojimo aplinkybės.

Po apklausos bylos kaltinamieji ir advokatai uždavė klausimus nukentėjusiajam.

„Masažas bus su laiminga pabaiga?“, – nukentėjusiojo pasiteiravo A. Kandrotas.

Po šio klausimo teisėja Zina Vilnienė pasakė, kad iš A. Kandroto paimamas mikrofonas, o jis dabar galės klausimus užduoti tik per teismo pirmininkę. Teisėja nurodė policininkams paimti mikrofoną iš A. Kandroto.

Baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kurioje yra 87 kaltinamieji ir tiek pat advokatų, vyksta didelėje teismo konferencijų salėje, tad per posėdžius pasisakantiems advokatams ir kaltinamiesiems teismo darbuotojai perduoda mikrofoną.

Teisėja dėl posėdžių tvarkos pažeidimo A. Kandrotą įspėja kiekviename posėdyje, teisėjos pastabos trečiadienį sulaukė ir kaltinamasis Arnoldas Radzevičius.

„Kaip cirke“, – teisėjos paklaustas, ar žino tvarką teisme, atsakė kaltinamasis.

„Už pažeidimus tvarkos būsite pašalintas iš posėdžių salės“, – perspėjo Z. Vilnienė.

Policininkas S. Siurkovas byloje yra pareiškęs 1,5 tūkst. eurų žalos atlyginimą, iš jų 200 eurų reikalauja už sugadintos rankos tatuiruotės perdarymą.

A. Siurkovas 2021 metų rugpjūčio 10-sios vakarą kartu su kitais policininkais buvo atvykęs prie Seimo, ten jis buvo prispaustas prie sienos, protestuotojai į jį metė plastikinį butelį su vandeniu, per įvykį taip pat buvo sužalotas žastas, kur yra tatuiruotė.

S. Siurkovas naudojo teleskopinę lazdą ir dujas, kad atstumtų protestuotojus nuo savęs.

Policininkas teigė patyręs išgąstį, buvo sugadinta tatuiruotė.

Per posėdžius Vilniaus miesto apylinkės teismas apklausia per 2021 metų rugpjūtį per riaušes prie Seimo nukentėjusius Viešojo saugumo tarnybos (VST) ir Vilniaus apskrities policijos pareigūnus.

Nukentėjusiais pripažinti 25 pareigūnai, daugiausia – VST darbuotojai.

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio kiemo. Prieš protestuotojus policija panaudojo ašarines dujas, šie savo ruožtu mėtė į pareigūnus akmenis.

Policija pažymi, kad organizuoto mitingo metu ir po jo grupė asmenų „organizavo ir išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip pažeisti viešąją tvarką“, riaušių metu kai kurie asmenys tai ir darė, panaudojo sprogmenis bei pasipriešino policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams.