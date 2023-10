Skelbiami „Kartą Vilniuje“ bendraautoriai – žmonių kadrai pateks į kino filmą

Vilniaus gyventojai, miesto svečiai ir turistai nemokamoje programėlėje „Once in Vilnius“ visus metus dalijasi gyvenimo Vilniuje akimirkomis ir patyrimais šiame mieste. Visi į programėlę įkelti foto ar video įrašai pretenduoja patekti į kino filmą „Kartą Vilniuje“ (angl. „Once Upon a Time in Vilnius“), skirtą paminėti ir įprasminti 700-ąjį Vilniaus miesto jubiliejų.