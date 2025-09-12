Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Skaudi netektis: mirė Jaunimo teatro veidu vadintas Gediminas

2025-09-12 12:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Skaudi netektis – mirė Jaunimo teatro montuotojas Gediminas Damulevičius. Pasak kolegos, velionis buvo vadinamas šio teatro veidu.

0

Apie G. Damulevičiaus  netektį pranešė jo kolega Matas Makauskas.

Netektis

Pasak jo kolegos, nors vyras ir mirė, jis vis tiek išliks atmintyje.

„Tie, kurie dirbo Jaunimo teatre, puikiai pažinojo Gediminą Damulevičių. Jis buvo ne tik scenos montuotojas – jis buvo teatro veidas. Gedas, kaip jį visi vadinome, ypatingai mokėjo pasakoti istorijas, kurios priversdavo sustoti ir klausytis. O dirbant kartu su juo visada gimdavo naujų istorijų. Dabar jis išėjo, bet liks mūsų atmintyje – tikrose akimirkose, kurias kartu patyrėme teatre ir už jo sienų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimas su Gediminu vyks šeštadienį, rugsėjo 13 d., nuo 9 val. Laidojimo paslaugų centro 2-oje salėje, adresu: J. Matulaičio a. 3, Vilnius.

10 val. – Šv. Mišios J. Matulaičio bažnyčioje.

Urna išvežama 15.30 val. į Didžiosios Riešės kapines.

Užuojauta šeimai, artimiesiems ir visiems, kurie jį pažinojo“, – rašė M. Makauskas.

