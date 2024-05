Skandalingasis aktorius Aleksejus Paninas pripažintas „užsienio agentu“ bei teroristu

Kaip žinoma, prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai, Paninas emigravo į Jungtines Valstijas ir pasmerkė nusikalstamą Kremliaus režimą.

Dėl jo viešo diktatoriaus Vladimiro Putino veiksmų pasmerkimo Rusijos Federacija iškėlė aktoriui baudžiamąją bylą dėl raginimo imtis terorizmo.

„Rosfinmonitoring“ įtraukė aktorių Aleksejų Paniną (užsienio agentą) į teroristų ir ekstremistų sąrašą“, – rašė Rusijos žiniasklaida.

Aleksejui net buvo išduotas arešto orderis už „Viešus raginimus vykdyti teroristinę veiklą, viešą terorizmo pateisinimą ar propagandą“.

Jei aktorius vis dėlto nuspręs atvykti į tėvynę, jis bus suimtas ir laikomas areštinėje mažiausiai du mėnesius.

Pagal teismo sprendimą garsenybė gali būti įkalintas net 7 metams.

Panino proukrainietiška pozicija

2022 m. vasarį A. Paninas stojo Ukrainos pusėn ir atvirai pasmerkė karą. Jis ragino rusus netylėti ir išeiti orotesuoti.

Dėl to aktorius ne kartą sulaukė grasinimų, todėl nusprendė išvykti į užsienį. Be to, jis prisipažino, kad daugiau neplanuoja grįžti į tėvynę.

Garsenybė ne kartą kreipėsi į savo kolegas rusus, ypač Teatro dienos proga priminė, kaip rusai numetė bombas ant Mariupolio teatro. Tąkart jis palinkėjo putinistams košmaruose sapnuoti nužudytus ukrainiečius.

Be to, Rusijoje buvo paskelbta Aleksejaus Panino paieška. Aktoriaus gyvenamojoje vietoje Maskvoje buvo atlikta krata, nepaisant to, kad aktorius tuo metu gyveno Ispanijoje.