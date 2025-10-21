Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Siunčia svarbią žinią Jessicos Shy gerbėjams – įspėja visus

2025-10-21 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 13:55

Lietuviškos pop scenos žvaigždei Jessicai Shy išpardavus abu savo koncertus Vingio parke, darbuotis suskubo internetiniai sukčiai. Viešojoje erdvėje pasirodė internetinis puslapis, kuriame neva buvo pardavinėjami bilietai į didelio dėmesio sulaukiusius atlikėjos koncertus.  

Lietuviškos pop scenos žvaigždei Jessicai Shy išpardavus abu savo koncertus Vingio parke, darbuotis suskubo internetiniai sukčiai. Viešojoje erdvėje pasirodė internetinis puslapis, kuriame neva buvo pardavinėjami bilietai į didelio dėmesio sulaukiusius atlikėjos koncertus.  

1

Internete buvo sukurtas puslapis bilietai.ltd, kuriame neva buvo pardavinėjami bilietai į išparduotus Jessicos Shy koncertus Vingio parke.  

Jessica Shy pakliuvo į sukčių akiratį

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad tai nėra tikrojo bilietų platintojo bilietai.lt puslapis – prie sukčių sukurtos svetainės buvo pridėta „d“ raidė.  

Tiesa, pasklidus informacijai apie šią sukčių apgaulę, netikras puslapis jau nebeveikia.  

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su bilietai.lt, įmonės marketingo projektų vadovas Tomas Petryla pakomentavo susiklosčiusią situaciją. 

„Bilietų pirkėjų visada prašome būti atidiems ir atkreipti dėmesį į interneto svetainės adresą – mūsų oficialus puslapis yra www.bilietai.lt. Bet kokios kitos galūnės ar papildomos raidės reiškia, kad puslapis nėra susijęs su mūsų veikla.

Raginame būti budriems ir visada bilietus pirkti tik per oficialius platintojus. Dėl minėtos apgaulės kreipėmės į teisėsaugos institucijas, kad netikra interneto svetainė būtų panaikinta, o jos valdytojai nubausti“, – rašoma bilietai.lt komentare.  

Primename, kad Jessica Shy 2026 m. surengs du grandiozinius koncertus Vingio parke. Tiek pirmojo, tiek antrojo koncerto bilietai ištirpo per maždaug parą, o neseniai atskleista, kiek bilietų buvo parduota iš viso.  

„Jūs išprotėjot. 80 tūkstančių žmonių, vos per dvi dienas. Kaip tai įmanoma? Ačiū nuo visos komandos. Didžiulė atsakomybė sukurti kažką nepaprasto“, – socialiniame tinkle džiaugėsi Jessica Shy.

