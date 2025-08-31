Šeimai laidotuvės virto košmaru: kritikos strėlės – žinomam Lietuvos kunigui

Pasak jos, vietoje pagarbos ir atjautos laidotuvių metu teko patirti nemalonių išgyvenimų.
Pasidalijo nepavydėtina patirtimi
Kritikos strėlės krypsta į laidotuves vedusį kunigą Kazimierą Gražulį.
„Šį savaitgalį vykusių laidotuvių metu – vietoje pagarbos ir atjautos buvo girdimi įžeidžiantys žodžiai, klaidingai kartotas velionio vardas (net pavartotas visiškai kitas vardas), o galiausiai velionis tiesiog vadintas „broliu“. Pamokslo metu kunigas kalbėjo apie Europos statistikos tyrimus, jaunimo užimtumą ir net klausė, ar žmonės moka visus Dievo įsakymus – visiškai nesusiję su laidotuvių akimirka“, – teigė skaitytoja.
Moteris taip pat atkreipė dėmesį, kad laidotuvių metu buvo renkamos papildomos aukos, tarsi šventa akimirka būtų išnaudota piniginei naudai.
„Ši istorija kelia pareigą, kad visuomenei svarbu apie tai sužinoti“, – pabrėžė ji.
