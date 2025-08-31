Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Šeimai laidotuvės virto košmaru: kritikos strėlės – žinomam Lietuvos kunigui

2025-08-31 18:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 18:02

Šį savaitgalį vienai šeimai laidotuvės Paliepių bažnyčioje virto tikru košmaru. Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytoja, pasidalijusi skaudžia patirtimi.

Asociatyvi karsto nuotrauka ir Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia. (nuotr. ELTA , Vytauto Kandroto fotografija)
5

1

Pasak jos, vietoje pagarbos ir atjautos laidotuvių metu teko patirti nemalonių išgyvenimų.

Pasidalijo nepavydėtina patirtimi

Kritikos strėlės krypsta į laidotuves vedusį kunigą Kazimierą Gražulį.

„Šį savaitgalį vykusių laidotuvių metu – vietoje pagarbos ir atjautos buvo girdimi įžeidžiantys žodžiai, klaidingai kartotas velionio vardas (net pavartotas visiškai kitas vardas), o galiausiai velionis tiesiog vadintas „broliu“. Pamokslo metu kunigas kalbėjo apie Europos statistikos tyrimus, jaunimo užimtumą ir net klausė, ar žmonės moka visus Dievo įsakymus – visiškai nesusiję su laidotuvių akimirka“, – teigė skaitytoja.

Moteris taip pat atkreipė dėmesį, kad laidotuvių metu buvo renkamos papildomos aukos, tarsi šventa akimirka būtų išnaudota piniginei naudai.

„Ši istorija kelia pareigą, kad visuomenei svarbu apie tai sužinoti“, – pabrėžė ji.

