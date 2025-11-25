Šeima sukrėsta: mirė mėnesį laiko nesituštinęs 41-erių vyras

Jameso šeima pateikė neteisėtos mirties ieškinį, kuriame teigiama, kad vyro mirtis buvo „visiškai išvengiama“, o grupinių namų „Clear Skies Ahead“ personalas neva ilgą laiką ignoravo aiškius sveikatos pablogėjimo ženklus.
Šeima sukrėsta
Ieškinyje, kurį gavo „The Independent“, teigiama, kad Jamesas galėjo nesituštinti nuo kelių savaičių iki mėnesio. Pasak šeimos, personalas nepaisė: smarkiai išsipūtusio pilvo, mėlynių ir spalvos pokyčių jo pilvo srityje, neįprasto elgesio, energijos trūkumo ir pasikartojančių skundų skausmu.
41-erių vyras turėjo intelektinę ir raidos negalią, taip pat ilgalaikių virškinimo problemų. Jis vartojo vaistus, kurie sukeldavo stiprių žarnyno veiklos sutrikimų, todėl jo būklė turėjo būti nuolat stebima.
Ieškinyje nurodoma, kad likus dienai iki mirties du darbuotojai dalyvavo Jameso psichiatrinėje telemedicinos konsultacijoje, tačiau nepranešė jokių fizinės būklės simptomų.
Lapkričio 15-ąją vienas darbuotojas liepė vyrui „atsisėsti ant tualeto“, tačiau Jamesas taip ir negalėjo pasituštinti. Vėliau tą pačią dieną jis buvo rastas sukniubęs savo kambaryje.
Atvykę medikai pastebėjo: ryškiai išsipūtusį ir kietą pilvą, ryškų spalvos pasikeitimą pilvo srityje. Jamesas skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau buvo konstatuota mirtis.
Išvadose teigiama, kad Jameso žarnyną visiškai užblokavo milžiniška sukietėjusių išmatų masė, sukėlusi pavojingą būklę – įtampos pneumoperitoneumą. Dėl didžiulio vidinio spaudimo oras prasiveržė pro žarnos sienelės plyšius į pilvo ertmę ir sukėlė mirtį.
Šeimos advokatas Mattas Mooney sakė: „Jamesas neturėjo mirti. Jei jam būtų parodyta derama priežiūra ir pagarba, tai niekada nebūtų įvykę.“
