Šefas Federico Meschino: 3 būdai, kaip ledus be laktozės paversti vakarienės kulminacija

„Ledai man yra vienas iš tų paprastų malonumų, kurie visada sugeba nustebinti. Nors niekada neturėjau didelės patirties juos gaminant – tai pripažįstu – visada juos laikiau tobulu desertu. Tačiau, kai jie derinami su tinkamais ingredientais, gali tapti dar geresni.
Asmeniškai man visada patiko kontrastas tarp šilto ir šalto: mėgstamiausias būdas mėgautis ledais – su karšta kava arba tirpintu šokoladu, kaip klasikinis „affogato“. Taip pat su ką tik iškeptu obuolių pyragu arba minkšta brioche bandelė. Tai deriniai, kurie primena namus, jaukumą ir dalijimąsi akimirkomis“, – sako garsus šefas.
Pasak jo, eksperimentavimas yra neatsiejama virtuvės dalis: „Virtuvėje man patinka eksperimentuoti, Tad nenuostabu, jog esu sukūręs keletą patiekalų, kuriuose ledai tapo pagrindiniu akcentu – ypač tada, kai norėjau nustebinti.“
Desertai be laktozės – visiems
F. Meschino pasakoja, kad pats asmeniškai neturi laktozės netoleravimo, tačiau jo artimoje aplinkoje yra žmonių, kuriems ši problema aktuali: „Todėl natūraliai pradėjau ieškoti alternatyvų. Džiaugiuosi, kad vis didėjantis laktozės neturinčių produktų pasirinkimas padeda spręsti šį iššūkį – ir tai apima net ledus. Svarbiausia – ingredientų kokybė.“
Šiemet prekyboje pasirodė pamėgto prekės ženklo „Nykštukas“ ledai be laktozės, kurie suteikia daugiau galimybių tiems, kurie dėl įvairių priežasčių vengia pieno produktų. Naujasis „Nykštuko“ plombyras be laktozės siūlomas dviejų populiariausių skonių – vanilinio ir braškinio – patogiuose vafliniuose puodeliuose.
Pasak F. Meschino, naujasis produktas gali tapti pagrindu improvizacijoms – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems skirtuose desertuose, juk svarbiausias aspektas ledų patiekaluose – kontrastai ir temperatūrų žaismas:
„Skirtingos tekstūros, šilto ir šalto deriniai, o kartais ir šiek tiek nostalgijos. Geriausi mano prisiminimai apie ledus – iš karštų vasaros dienų, kai užtekdavo vienos porcijos, kad pasijustum laimingas. Tačiau, kaip tikras italas, tikiu, kad geriems ledams visada yra laikas ir vieta – visus metus, bet kuriuo metu.“
F. Meschino dalijasi trimis idėjomis, kaip originaliai patiekti ledus be laktozės:
Affogato su apelsinų žievele
Klasikinis itališkas desertas su gaiviu citrusiniu akcentu.
Jums reikės:
- 1–2 rutuliukų „Nykštuko“ vanilinių ledų be laktozės
- Mažo puodelio stiprios espresso kavos
- Šviežios apelsino žievelės
Kaip patiekti: Ledus sudėkite į puodelį arba dubenėlį. Ant jų užpilkite karštą espresso ir pagardinkite šviežiai nutarkuota apelsino žievele. Rekomenduojama patiekti iškart, kol ledai dar tirpsta nuo kavos šilumos – taip atsiskleis visas skonių kontrastas.
Vaniliniai ledai su sausainių trupiniais ir Maldon druska
Saldus ir sūrus – klasikinis derinys, kuris niekada nenuvilia.
Jums reikės:
- 2 rutuliukų „Nykštuko“ vanilinių ledų be laktozės
- 2–3 mėgstamų sausainių (pvz., trapios tešlos ar šokoladinių)
- Žiupsnelio Maldon ar kitokios stambios druskos
Kaip patiekti: Sausainius sutrupinkite ir apibarstykite ant ledų. Ant viršaus užberkite žiupsnelį druskos – ji paryškins saldumą ir sukurs įdomų kontrastą. Skanauti geriausia nedelsiant.
Braškiniai ledai su šviežiomis uogomis ir mėta
Vasariškas desertas, kurį patieksite per minutę.
Jums reikės:
- 2 rutuliukų „Nykštuko“ braškinių ledų be laktozės
- Saujos šviežių braškių ar aviečių
- Šviežių mėtos lapelių
Kaip patiekti: Ledus dėkite į dubenėlį ar desertinę taurę, papuoškite šviežiomis uogomis ir keliais mėtos lapeliais. Puikiai tinka tiek vaikų vakarėliui, tiek romantiškai vakarienei.