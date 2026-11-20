„Daugybę metų psichoaktyviosiomis medžiagomis slopinau ne tik problemas, bet ir jausmus. O dabar jie grįžta. Pasirodo, blaivybė turi ir šalutinį poveikį – pradedi viską jausti“, – šypsosi atlikėjas.
Šiandien jo gyvenime daug sporto, muzikos, disciplinos ir dėmesio sveikatai. Pasikeitė ir požiūris į santykius.
„Norėtųsi žmogaus, kuris rūpintųsi savimi, siektų tikslų ir disciplinos. Neieškau tobulumo, bet jeigu savo gyvenimą pagaliau susitvarkiau, nesinorėtų vėl įsileisti chaoso“, – neslepia dainininkas.
„Žmogus dar nieko nežino, o aš jau turiu jam priekaištų“
Atlikėjas prisipažįsta neseniai susižavėjęs vienu žmogumi ir ši patirtis privertė susimąstyti apie savo emocijas.
„Kai žmogus labai patinka, galvoje pradedi kurti visą istoriją. Ir kai jis neatrašo į žinutę tuomet, kai tikiesi, tu pyksti. Žmogus net nežino, kad tau patinka, jis nieko nežadėjo, o tu mintyse jau aiškiniesi santykius.
Supratau, kad mano fantazija kartais dirba greičiau už sveiką protą. Ir jei man pritrūksta kantrybės net neprasidėjus santykiams, kas būtų jiems prasidėjus? Matyt, dar turiu namų darbų“, – atvirauja Sasha Song.
Nauja daina – iš būsimo albumo „Žaltvykslė“
„Tavęs minioje nerandu“ – kūrinys iš būsimo Sashos Song albumo „Žaltvykslė“, kurio išleidimą teko šiek tiek atidėti.
„Visą muziką kuriame ir leidžiame savo lėšomis, be rėmėjų ar investuotojų. Kokybiški įrašai, laikas studijoje, albumo dizainas reikalauja nemenkų investicijų. Todėl prasmingiau neskubėti, nei išleisti nebaigtą darbą vien siekiant greito rezultato“, – sako atlikėjas.
Naujos dainos „Tavęs minioje nerandu“ muziką sukūrė Sasha Song, o tekstą parašė Loreta Ažukienė – ilgametė atlikėjo kūrybinė bendražygė, drauge vystanti muzikinius projektus. Kūrinio aranžuotė buvo išgryninta per visą mėnesį trukusį kūrybinį procesą, ieškant tinkamiausio skambesio. Galutinę aranžuotės kryptį pasirinko Sasha Song, o muzikantas Edvinas Valaitis prisidėjo prie šios kūrybinės vizijos įgyvendinimo. Vokalas įrašytas ir dainos suvedimas atliktas garso įrašų studijoje „Okeano garsai“.
„Prie šios dainos dirbome ilgai, įdėjome daug širdies. Siekėme, kad kiekviena detalė būtų apgalvota ir rezultatu tikrai džiaugiamės“, – pasakoja dainininkas.
„Pirmiausia gėlytė, tada katinas, o tik po to – meilė“
Sasha Song prisimena reabilitacijoje išgirstą patarimą neskubėti į santykius.
„Mums sakydavo: pirmiausia bent porą metų skirk sau. Įsigyk kambarinę gėlę, jeigu ji nenuvys – pagalvok apie naminį gyvūną. Ir tik tuomet - apie antrą pusę. Galbūt skamba juokingai, bet logikos yra“, – šypsosi atlikėjas.
Pasak jo, naujoji daina pasakoja apie ilgesį žmogaus, kurio nepavyksta atrasti tarp tūkstančių veidų.
„Tikra meilė labai panaši į tikrą draugystę. Jos negali išreikalauti ar suplanuoti. Norisi žmogaus, su kuriuo galėtum būti savimi, bet suprantu, kad ir pats turiu būti pasiruošęs tokiam ryšiui. Tad kol kas ieškau, bet neskubu. Galbūt tas žmogus irgi kažkur minioje manęs ieško. Tikiuosi, bent jau nepyksta, kad dar neatrašiau į žinutę“, – juokiasi Sasha Song.
Naują kūrinį “Tavęs minioje nerandu” jau šiandien galima išgirsti visose muzikos platformose.