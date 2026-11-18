„Balti bijūnai“ – daina, kurioje susipina švelnumas, romantika ir gyvenimiška išmintis. Kūrinio tekstą parašiusi Ingrida Kazlauskaitė klausytoją kviečia sugrįžti į prisiminimus, į senąjį kiemą, kuriame vis dar žydi balti bijūnai, nors pats gyvenimas jau seniai pasikeitęs.
„Man ši daina yra apie laiką, kurio negalime atsukti atgal. Apie vietas, kurios išlieka mūsų širdyse, apie žmones, kurių pasiilgstame, ir jausmus, kurių kartais taip ir neišsakome. Kiekvienas turime savo senąjį kiemą – galbūt tai vaikystės namai, ypatingas žmogus ar gyvenimo etapas, į kurį mintimis vis sugrįžtame. Balti bijūnai man – patys gražiausi ir kvapniausi gėlių žiedai, visada nukeliantys į prisiminimus apie mano vaikystės kiemą, kuriame jie augo. Būtent šios gėlės man tapo ypatingu, labai brangiu prisiminimų simboliu“, – apie kūrinio prasmę pasakoja Ingrida Kazlauskaitė.
Vaizdo klipo istoriją kūrė profesionalų komanda, o filmavimo aikštelėje teko įveikti ir asmenines baimes
Kūrinio „Balti bijūnai“ ekranizaciją sukūrė režisierė – Kristina Daugvilė ir videografas bei montažo režisierius Saulius Kavaliauskas („Sauliaus video“). Kūrybinė komanda siekė ne tik estetiškai perteikti dainos nuotaiką, bet ir sukurti savitą vizualinę istoriją, kurioje susipina romantika, moteriškumas, svajingumas ir šiuolaikiškas miesto ritmas. Skirtingi atlikėjos Ingridos Kazlauskaitės įvaizdžiai subtiliai papildo šią istoriją ir atskleidžia įvairias kūrinio emocijas.
„Jaučiau, kad mano naujojo kūrinio vaizdo klipui tinkamiausia vieta bus miestas, kuriame užaugau – Kaunas. Tai miestas, kuris nuolat keičiasi, modernėja, tačiau nepraranda savo ypatingos istorinės auros. Norėjosi, kad ši muzikinė istorija būtų ne tik apie man brangius prisiminimus, bet ir apie artimą aplinką, turinčią ypatingą emocinę reikšmę. Labai norėjau parodyti Kauną gražiausiomis spalvomis – nuo istorinės architektūros ir romantiškų gamtos kampelių iki įspūdingų miesto panoramų, kurios tapo neatsiejama „Baltų bijūnų“ istorijos dalimi“, – pasakoja Ingrida Kazlauskaitė.
Naujas Kauno akcentas – 45 metrų aukščio „Kaunastic“ apžvalgos ratas
Viena įsimintiniausių filmavimo patirčių Ingridai Kazlauskaitei tapo Nemuno saloje įsikūręs 45 metrų aukščio Kauno apžvalgos ratas „Kaunastic“. Tai viena naujausių ir įdomiausių miesto lankytinų vietų, kur lankytojai turi galimybę pažvelgti į Kauną iš visiškai kitos perspektyvos ir grožėtis įspūdinga miesto panorama įvairiais metų laikais. Pakilus į viršų atsiveria Senamiesčio, Naujamiesčio, Nemuno upės, Žemosios Fredos, Aleksoto bei Žaliakalnio vaizdai.
Filmavimo metu Ingridai Kazlauskaitei teko susidurti su viena iš savo baimių – aukščiu. Vis dėlto, nepaisydama jaudulio, ji ryžosi šiam išbandymui ir filmavosi įspūdingame 45 metrų aukštyje. Ši patirtis drąsina, kad kartais dėl gražiausių vaizdų reikia pakilti aukščiau savo baimių. „Man labai patinka naujos patirtys, tačiau aukštis tikrai nėra tai, su kuo lengvai susidraugauju.
Filmavimas apžvalgos rate pareikalavo drąsos, bet kartu tai buvo nuostabi patirtis. Be to, šis besisukantis ratas man tapo savotišku laiko rato simboliu – priminė, kaip viskas sukasi ratu, kaip keičiasi gyvenimo akimirkos, o prisiminimai išlieka. Kartais gyvenime reikia tiesiog įkvėpti, įveikti savo baimes ir leisti sau patirti kažką naujo. Dabar ši filmavimo diena man asocijuojasi ne tik su gražiais vaizdais, bet ir su asmenine pergale“, – šypsosi Ingrida.
Išskirtinės Kauno ir jo apylinkių vietos – svarbi vaizdo klipo istorijos dalis
Kitos vaizdo klipo scenos buvo filmuojamos išskirtinio grožio ir autentiškumo erdvėse. Raudondvario dvaro oranžerija bei VDU Botanikos sodas Kaune – Aukštosios Fredos dvaras – tapo ypatingomis vizualinės istorijos vietomis.
Šios lokacijos pasirinktos siekiant perteikti dainos emocinį jautrumą, romantiką ir laiko tėkmės nuotaiką. Istorinė architektūra, žaluma, augalų estetika ir išskirtinė aplinkos atmosfera leido sukurti kontrastą tarp nostalgiško, švelnaus dainos pasaulio ir modernaus atlikėjos įvaizdžio. „Nuoširdžiai dėkoju VDU Botanikos sodo Kaune – Aukštosios Fredos dvaro bei Raudondvario dvaro oranžerijos atstovams už svetingą priėmimą, už tai, kad mūsų komandos kūryba galėjo skleistis gražiausiais vaizdais.
Šių vietų architektūra, žaluma ir autentiška atmosfera suteikė vaizdo klipui ypatingo grožio. Taip pat esu labai dėkinga „Kaunas IN“ komandai už malonų bendradarbiavimą, svetingumą ir galimybę pažvelgti į Kauną iš kitokios perspektyvos – filmavimo metu apsilankyti KAUNASTIC apžvalgos rate“, – sako Ingrida Kazlauskaitė.
Už moteriškos estetikos – profesionali grožio ir įvaizdžio komanda
Ingrida džiaugiasi savo profesionalia kūrybine komanda, kuriai patikėjo įgyvendinti viziją – filmavimo dieną sukurti net du įvaizdžius: moterišką, švelnų, svajingą ir greitai transformuoti į šiuolaikišką ir išskirtinį įvaizdį.
„Kuriant „Baltų bijūnų“ vaizdo klipą norėjosi atskleisti du skirtingus, tačiau vienas kitą papildančius įvaizdžius – romantišką ir šiuolaikinį modernų. Romantinio įvaizdžio šukuosena rūpinosi Viktorija Miliauskaitė („Vmili“), o modernaus įvaizdžio šukuosenos ir jos koloristikos viziją įgyvendino mano nepaprastai talentinga ir kūrybinga draugė – koloristė bei šukuosenų meistrė Inga Bagdonaitė („Inga Hairstyle“), viena tituluočiausių Lietuvos plaukų meistrių, garsinanti mūsų šalį tarptautiniuose grožio meistrų čempionatuose.
Abiejų įvaizdžių makiažus kūrė Viktorija Miliauskaitė („Vmili“), Lietuvos grožio meistrų čempionatų prizininkė. Modernų įvaizdį papildė specialiai šiam projektui Irinos My-My („MEDALIKA“) sukurti „Swarovski“ kristalais dekoruoti aksesuarai, o išskirtinių marškinėlių, skirtų kūriniui „Balti bijūnai“, dizainą sukūrė dailininkė Gintė Ramutytė. Esu nuoširdžiai dėkinga kiekvienam, prisidėjusiam prie šios „Baltų bijūnų“ istorijos gimimo.
„Balti bijūnai“ – tai kvietimas bent akimirkai sustoti, prisiminti ir pajusti. Nors laiko atgal nesugrąžinsime, kai kurie prisiminimai mūsų širdyse žydi amžinai“, – primena kūrinio autorė Ingrida Kazlauskaitė.