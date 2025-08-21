Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Rockmergė 2025 – legendinis Lietuvos roko manifestas sugrįžta penktą kartą visu pajėgumu!

2025-08-21 14:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 14:32

Rugpjūčio 23 d. Ukmergė vėl taps Lietuvos roko sostine - penktą kartą grįžtantis legendinis festivalis “Rockmergė” suvienys muzikos mylėtojus iš visos šalies.Vienai dienai Kauno g. 29 atvers roko muzikos vartus ir leis pajusti tikrą gyvą garsą be jokių fonogramų. Kas gyva - tas tikra! Durys atsivers 15:00, koncertai prasidės 17:00. Scenoje pasirodys Requiem, Twin Dive, Egomašina, Orai, Aleksandras Makejevas, Sharmans, Džemas ir Wolfsome. Festivalį organizuoja Jaunimo muzikos klubas “Rockmergė”, vadovaujamas Kasparo Ramono.

Rockmergė

Rugpjūčio 23 d. Ukmergė vėl taps Lietuvos roko sostine - penktą kartą grįžtantis legendinis festivalis “Rockmergė” suvienys muzikos mylėtojus iš visos šalies.Vienai dienai Kauno g. 29 atvers roko muzikos vartus ir leis pajusti tikrą gyvą garsą be jokių fonogramų. Kas gyva - tas tikra! Durys atsivers 15:00, koncertai prasidės 17:00. Scenoje pasirodys Requiem, Twin Dive, Egomašina, Orai, Aleksandras Makejevas, Sharmans, Džemas ir Wolfsome. Festivalį organizuoja Jaunimo muzikos klubas “Rockmergė”, vadovaujamas Kasparo Ramono.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Renginio metu lankytojų lauks daugiau nei muzika - veiks tattoo salonas, skiauterių dirbtuvės, kino zona, kurioje galėsite atsipūsti nuo šokių ir pasinerti į unikalius festivalio prisiminimus apie “Rockmergės” istoriją nuo 1995-ųjų, “Lietaus kampelis” su Jono Takarevičiaus vinilu ir poezijos knygele, graffiti paroda ir kitos staigmenos.

REKLAMA

Šiemet “Rockmergė” ypatinga - ji ne tik mini 30 metų jubiliejų, bet ir pagerbia festivalio įkvėpėją Joną Takarevičių (Lietų). Poetą, muzikantą, draugą, kuriam būtų sukakę 50. Jo draugai ir bendražygiai 1995-aisiais su  Tomu Krivicku (pravarde Psichas) ir Algiu Petriku (Zigmu) priešakyje, savo rankomis pastatė pirmąją sceną ir sukūrė šventę, kuri tapo bendruomenės simboliu. Jonas liko gyvas dainose, prisiminimuose ir festivalio dvasioje - kaip lietus, tyliai bet giliai paliečiantis kiekvieną. 

REKLAMA
REKLAMA

Šiemet, minėdami Rockmergės festivalio 30-ajį ir Jono Lietaius 50-ąjį gimtadienį Rockmergės jaunimo klubas, vadovaujamas Kasparo Ramono išleido ypatingą vinilą su jo dainomis – tai pirmas kartas, kai jo muzika suskamba tokiu pavidalu. Autentiški įrašai, minimalistinis dizainas, daug jausmo. Įrašas ne tik prisiminimas – tai Jono balsas, sugrįžtantis į mūsų ausis ir širdis.

Bilietus galite įsigyti vietoje arba paspaudę čia: https://kakava.lt/renginys/rockmerge-2025-rugpjucio-23-d-ukmerge/10521/20809 

Gairės:
rokmergė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
rokmergė
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų