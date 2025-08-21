Rockmergė 2025 – legendinis Lietuvos roko manifestas sugrįžta penktą kartą visu pajėgumu!

Renginio metu lankytojų lauks daugiau nei muzika - veiks tattoo salonas, skiauterių dirbtuvės, kino zona, kurioje galėsite atsipūsti nuo šokių ir pasinerti į unikalius festivalio prisiminimus apie “Rockmergės” istoriją nuo 1995-ųjų, “Lietaus kampelis” su Jono Takarevičiaus vinilu ir poezijos knygele, graffiti paroda ir kitos staigmenos.
Šiemet “Rockmergė” ypatinga - ji ne tik mini 30 metų jubiliejų, bet ir pagerbia festivalio įkvėpėją Joną Takarevičių (Lietų). Poetą, muzikantą, draugą, kuriam būtų sukakę 50. Jo draugai ir bendražygiai 1995-aisiais su Tomu Krivicku (pravarde Psichas) ir Algiu Petriku (Zigmu) priešakyje, savo rankomis pastatė pirmąją sceną ir sukūrė šventę, kuri tapo bendruomenės simboliu. Jonas liko gyvas dainose, prisiminimuose ir festivalio dvasioje - kaip lietus, tyliai bet giliai paliečiantis kiekvieną.
Šiemet, minėdami Rockmergės festivalio 30-ajį ir Jono Lietaius 50-ąjį gimtadienį Rockmergės jaunimo klubas, vadovaujamas Kasparo Ramono išleido ypatingą vinilą su jo dainomis – tai pirmas kartas, kai jo muzika suskamba tokiu pavidalu. Autentiški įrašai, minimalistinis dizainas, daug jausmo. Įrašas ne tik prisiminimas – tai Jono balsas, sugrįžtantis į mūsų ausis ir širdis.
Bilietus galite įsigyti vietoje arba paspaudę čia: https://kakava.lt/renginys/rockmerge-2025-rugpjucio-23-d-ukmerge/10521/20809
