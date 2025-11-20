 
TV3 naujienos > Žmonės

Rimti pokyčiai Arianos Grande gyvenime: užminė mįslę apie dainininkės karjeros pabaigą

2025-11-20 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-20 15:55

Ariana Grande, atrodo, keičia profesiją iš dainininkės į visalaikę aktorę. Filmo „Wicked: For Good“ žvaigždė atskleidė, kad jos 2026 m. turas „Eternal Sunshine“ bus paskutinis kaip dainininkės, kai ji dalinosi mintimis apie tai, kaip gali atrodyti jos gyvenimas po 10 metų.

Ariana Grande (nuotr. SCANPIX)
4

Ariana Grande, atrodo, keičia profesiją iš dainininkės į visalaikę aktorę. Filmo „Wicked: For Good" žvaigždė atskleidė, kad jos 2026 m. turas „Eternal Sunshine" bus paskutinis kaip dainininkės, kai ji dalinosi mintimis apie tai, kaip gali atrodyti jos gyvenimas po 10 metų.

0

32-ejų Grande nepasidalino išsamesnėmis detalėmis apie savo būsimą turą, bet pabrėžė, kad tai bus paskutinis jos pasirodymas kaip pop žvaigždei artimiausiu metu, pranešama portale „Page Six“.

Ariana Grande
FOTOGALERIJA. Ariana Grande

Paskutinis kartas

„Nenoriu sakyti jokių galutinių dalykų. Žinau, kad labai džiaugiuosi galėdama surengti šį nedidelį turą, bet manau, kad jis gali nepasikartoti labai, labai, labai, labai ilgą laiką“, – sakė ji.

Kalbant apie likusią jos ateitį, Ariana Grande informavo, kad praėjęs

jos gyvenimo dešimtmetis smarkiai skirsis nuo to, ką ji planuoja.

„Manau, kad paskutiniai 10–15 metų atrodys labai priešingai nuo tų, kurie ateina“, – sakė ji.

Sutelkdama dėmesį į savo karjeros trajektoriją, dainininkė pažymėjo, kad jaučiasi „daug labiau susijusi su savimi ir savo menu“ nuo tada, kai pradėjo ieškoti galimybių ne tik muzikoje.

Aktorystė pirmoje vietoje?

„Tiek daug laiko praleidau darydama tik pop muziką, bet užaugau kaip mergina, kuri mylėjo muzikinį teatrą ir komediją. Taigi, manau, kad geriausias dalykas mano sielai, taip pat mano menui ir tam, ką aš atiduodu sau, yra jei aš siekiu dalykų, kurie jaučiasi labai teisingi būtent tuo momentu“, – sakė ji.

„Net jei tai kasdieniška, tai turi būti kažkas kitokio. Šiuo metu aš kuriu filmą, nes tai yra vaidmuo, kurio scenarijų perskaičiau ir man jis patinka, jis juokingas, man patinka aktoriai, ir aš esu labai susijaudinusi“, – pridūrė Grande.

Be įtempto filmų grafiko, Grande taip pat neseniai buvo paskelbta grįšianti į Ryano Murphy kino visatą serialo „American Horror Story“ 13 sezone. Ji taip pat vaidins Beno Stillerio būsimame filme „Focker-In-Law“.

„Be to, kitais metais surengsiu nedidelę pasirodymų seriją, nes tai yra kažkas, kas man autentiškai gerai skambėjo“, – antradienį Poehler pasakė dainininkė. „Manau, kad vadovautis tais autentiškais impulsais atrodo tikrai gera idėja.“

Grande turas „Eternal Sunshine“ žymės jos sugrįžimą į sceną po šešerių metų pertraukos, po jos 2019 m. „Sweetener“ pasaulinio turo.

