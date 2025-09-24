Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ramūnas ir Justina Rudokai parodė, kaip atrodo jų ūgtelėjęs sūnus

2025-09-24 13:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 13:46

Aktoriaus Ramūno Rudoko ir grožio specialistės Justinos Rudokės šeimoje – ypatinga diena. Šiandien, rugsėjo 24-ąją, judviejų sūnus Raidas švenčia gimtadienį.

Ramūnas Rudokas ir Justina Rudokė (nuotr. BNS, Instagram)

Aktoriaus Ramūno Rudoko ir grožio specialistės Justinos Rudokės šeimoje – ypatinga diena. Šiandien, rugsėjo 24-ąją, judviejų sūnus Raidas švenčia gimtadienį.

1

Šiemet Ramūno ir Justinos sūnui Raidui sukanka 7-eri.

Ramūno Rudoko šeimoje – džiugi diena 

Gražios šventės proga J. Rudokė socialiniuose tinkluose paviešino itin šiltą įrašą.

Moteris pasidalijo filmuku, kuriame įsiamžinusi visa Rudokų šeima.

Užfiksuotose akimirkose matyti, kaip jie trise važiuoja retro stiliaus automobiliu, valgo gimtadienio tortą ir dalijasi šiluma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo įrašu Justina neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

 „7. Su gimtadieniu, Sūnau!” – prie įrašo pridūrė moteris.

Išvydę šį filmuką, Rudokų bičiuliai bei sekėjai sveikino judviejų sūnų.

„Su gimtadieniu, talentingasis berniuk!!!! Linkėjimai Raidui ir bučkis Mamytei!“ – komentavo Diana Dargienė.

„Sveikinimai!” – prie sveikinimų prisidėjo Gabrielė Grygolaitytė-Vasha.

