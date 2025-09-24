Ramūnas ir Justina Rudokai parodė, kaip atrodo jų ūgtelėjęs sūnus

Šiemet Ramūno ir Justinos sūnui Raidui sukanka 7-eri.
Ramūno Rudoko šeimoje – džiugi diena
Gražios šventės proga J. Rudokė socialiniuose tinkluose paviešino itin šiltą įrašą.
Moteris pasidalijo filmuku, kuriame įsiamžinusi visa Rudokų šeima.
Užfiksuotose akimirkose matyti, kaip jie trise važiuoja retro stiliaus automobiliu, valgo gimtadienio tortą ir dalijasi šiluma.
Šiuo įrašu Justina neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„7. Su gimtadieniu, Sūnau!” – prie įrašo pridūrė moteris.
Išvydę šį filmuką, Rudokų bičiuliai bei sekėjai sveikino judviejų sūnų.
„Su gimtadieniu, talentingasis berniuk!!!! Linkėjimai Raidui ir bučkis Mamytei!“ – komentavo Diana Dargienė.
„Sveikinimai!” – prie sveikinimų prisidėjo Gabrielė Grygolaitytė-Vasha.
