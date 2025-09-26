Premjerė Inga Ruginienė skyrė gražius žodžius ypatingam žmogui: negailėjo pagyrų

Premjerė negailėjo gražių žodžių ir linkėjimų.
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais(16 nuotr.)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Skyrė sveikinimą ypatingam žmogui
„Jūsų kūrybinė veikla – tai ne tik išskirtinės meninės raiškos liudijimas, bet ir reikšmingas indėlis į nacionalinės kultūros, istorijos bei tapatybės puoselėjimą. Jūsų kūrybai būdingas išskirtinis monumentalumo ir kruopštaus detalumo derinys, gebėjimas vizualiai interpretuoti istoriją kaip savitą meninę enciklopediją, kurioje dera heraldinė simbolika, tautosakiniai motyvai ir įtaigi raiška.
Savita ir mitologijos mįslių kupina grafika, originalūs medaliai, ekslibrisai, skulptūros, freskos, knygų iliustracijos – tai tik Jūsų profesionaliosios kūrybos dalis. Esate unikalus kūrėjas, savo darbais įprasminantis mūsų tautos istorijos vaizdinį paveldą ir garsinantis Lietuvos vardą visame pasaulyje.
Gerbiamasis Petrai, nuoširdžiai sveikinu Jus 85-mečio proga ir linkiu kūrybinės energijos. Lai visi metų laikai neša Jums kasdienybės džiugesį ir sielos ramybę. Stiprios Jums sveikatos ir kūrybos palaimos!“, – sakoma premjerės sveikinime.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA