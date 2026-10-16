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Pranašiškas sapnas Vidui Mačiuliui išgelbėjo gyvybę: „Manęs tiesiog būtų nebuvę“

„Be Tabu“
2026-10-16 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 20:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

80-metį minintis žinomas žurnalistas Vidas Mačiulis atsidūrė Kauno klinikų reanimacijoje, kur jam buvo skubiai atlikta širdies kraujagyslių stentavimo procedūra. V. Mačiulis prisipažįsta – iki nelaimės buvo likę vos keli procentai, o nuo pražūties jį jau ne kartą išgelbėjo mistiniai ženklai, pranašiški sapnai ir net indų dvasininko išpranašauti trys angelai sargai.

80-metį minintis žinomas žurnalistas Vidas Mačiulis atsidūrė Kauno klinikų reanimacijoje, kur jam buvo skubiai atlikta širdies kraujagyslių stentavimo procedūra. V. Mačiulis prisipažįsta – iki nelaimės buvo likę vos keli procentai, o nuo pražūties jį jau ne kartą išgelbėjo mistiniai ženklai, pranašiški sapnai ir net indų dvasininko išpranašauti trys angelai sargai.

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Stebuklingu Vido Mačiulio gyvastingumu domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

Pranašiškas sapnas išgelbėjo gyvybę

Viskas prasidėjo nuo iš pirmo žvilgsnio nekaltų simptomų – V. Mačiuliui pamažu pradėjo tinti kojos. Iš pradžių šeimos gydytojas įtarė inkstų problemas, tačiau pats Vidas jautė, kad priežastis slypi kitur. Pagalbą atsiuntė anapilin iškeliavę tėvai.

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„Aš susapnuoju mamos ar tėvelio balsą: „Vaikeli, eik pas širdies gydytoją, pas kardiologą.“ Aš taip ir padariau. Elektrokardiograma buvo puiki, cholesterolis normose, tik tas kojų tinimas. Bet ačiū Dievui, kad tą dieną konsultavo profesorius Vytautas Zabiela – jis pažiūrėjo, pasiguldė ir ekrane kažką pamatė“, – prisiminė V. Mačiulis.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vidas Mačiulis

Jau kitą dieną medikai priėmė sprendimą skubiai operuoti.

„Liko vos 5 procentai. Gal kelios dienos ar kelios valandos, ir pagrindinė kraujagyslė būtų sustojusi – širdis amen. Ne infarktas, ne plyštų, o manęs tiesiog būtų nebuvę. Kai atėjo mano dukra Vilma į reanimacijos skyriaus palatą, apsikabino ir pabučiavo: „Tėte, sveikinu su antra gimimo diena“, – emocijų neslėpė žurnalistas.

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Anot Vido, procedūra jam buvo atlikta be jokios narkozės, o skausmo jis net nepajuto:

„Kaire akimi dar mačiau ekrane širdį. <...> Jokios narkozės, jokių nuskausminamųjų, bet skausmo nejaučiau. Vadinasi, kažkas padeda. Arba aš jau toks užsigrūdinęs nuo tų ligų.“

Aiškiaregys esą nuotoliu išgelbėjo Vidą Mačiulį

Per 80 savo gyvenimo metų V. Mačiulis skaičiuoja net ketverius metus praleidęs ligoninėse. Jis įsitikinęs, kad nuo mirtinų ligų pasveiksta neatsitiktinai – jam padeda dvasinės jėgos.

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„Kartą vežiau dukrą su indų kunigu į Panevėžį. Jis atsisėdo, išsitraukė rožinį ir nenuleidžia nuo manęs akių. Prie Ramygalos sustoja ir sako: „Kiekvienas žmogus turi po angelą sargą. Du esu matęs, kad turi, bet kad tris angelus sargus turėtų – pirmą kartą matau. Esate laimingas žmogus, jus saugo“, – neįtikėtiną istoriją pasakojo Vidas.

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Tai nebuvo vienintelis kartas, kai V. Mačiulis išvengė mirties. Kartą vienui vienas grybaudamas miške ir gydydamasis hepatito C virusą, jis patyrė šiurpią traumą.

„Pamatęs gražų raudonaviršį krentu ir atgaunu sąmonę – guliu. Lūžo trys šonkauliai, dūstu, skausmas nežmoniškas, nes plaučiuose trys skylės. Bet mane išgelbėjo aiškiaregys“, – atskleidė žurnalistas.

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Kaip pasakojo jis, V. Mačiuliui tada pavyko paskambinti pažįstamam aiškiaregiui, kuris nuotoliu padėjo išgyventi.

„Pasakė: „Mintimis per atstumą suteiksiu tau stiprybę. Pakelk kojas, kvėpuok per nosį, o ne per burną.“ Ir aš išlikau gyvas! Kauno klinikose medikai buvo nustebę, kaip aš apskritai išgyvenau“, – apie dar vieną susidūrimą su mirtimi pasakojo jis.

Visa istorija – aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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