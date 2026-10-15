Klebonas Rimantas Gudelis savo valdose užkūrė tikrą balių: pamatykite

Klebonas Rimantas Gudelis savo valdose užkūrė balių – alaus liurlinimo šventę „Oktoberfestą“! Ir į jį sukvietė ganomas aveles! Klebonas sakė, kad tokiai šventei bažnyčios valdžia neprieštarauja, nes tokios krikščioniškos tradicijos.
„Aš esu Palėvenės Švento Domininko parapijos klebonas. Ten dominikonai jau prieš 300 metų virė alų, buvo gili alaus tradicija, ir vyskupas Motiejus Valančius suprato, kad, skelbiant Blaivybės sąjungą, pirmiausia reikia susitvarkyti su dominikonais“, – kalbėjo R. Gudelis.
Klebono organizuotas „Oktoberfestas“ Bistrampolio dvare
Klebono šventė buvo labai smagi. Visi atsipalaidavę, pasipuošę.
„Aš taip sakau, kad tai yra tinderio pradžia, įvykusi kažkada seniai. Jei kaspinėlis buvo surišamas kairėje pusėje, tai reiškia, kad moteris greičiausiai yra netekėjusi ir pasiruošusi nuotykiams, ieško partnerio. Jei dešinėje pusėje – moteris ištekėjusi ir atėjusi į šventę visai su kitais tikslais. Linksmybės, taip pat, aišku, ne išimtis: jei kaspinėlis surištas priekyje, tai reiškia, kad mergina ar moteris yra nekalta, o jei surištas gale – aptarnaujantis personalas“, – pasakojo šventės vedėjas Saulius.
Vyrai „Oktoberfeste“ privalo puoštis languotais marškiniais, bavariškais šortais iš bebro arba elnio odos. Šventinis stiliukas – brangus.
„(...) Ko gero, reikėtų tūkstančio eurų. Tiek vokiško, tiek lietuviško, jeigu pilnai sukomplektuota nuo galvos iki kojų“, – sakė Saulius.
Klebonas šventėje ne tik pilstė. Festivalyje taip pat buvo apstu maisto. Šiemet klebono dvare juntama ir nauja tendencija. Šventikai – labiau patyrę, nes daugelis stažavosi Bavarijoje.
„Oktoberfestas“ pas mus – gili tradicija. Mes, kaip sakoma, nenorim kopijuoti, bet ko gero negalima nesinaudoti ir nepritaikyti sau. Tai „Oktoberfestas“ mums yra kasmetinė šventė. Mes stengiamės važiuoti į Vokietiją ir šiemet jau antrus metus buvom, bet galvojam grįžę: nu, ko nepratęsti? Bistrampolis – nuostabi vieta tą pratęsti“, – pasakojo Imantas.
Šventės dalyviai ne tik šventė, bet ir varžėsi rungtyse. Tiek vyrai, tiek moterys turėjo kuo ilgiau išlaikyti nealkoholinio alaus butelį.
Moterų nugalėtoja tapo Evelina. Jos rezultatas – keturios minutės ir keturios sekundės.
Vyrų kategorijoje laimėjo tautų draugystė. Atletai iš Lietuvos ir Vokietijos butelį išlaikė daugiau nei 10 minučių, todėl varžybos buvo nutrauktos skelbiant lygiąsias.
Šventė žmonėms taip patiko, kad namo niekas neskubėjo. Norėjo likti nakvoti pas kleboną.
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