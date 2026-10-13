Ar maras Rusijoje bus naudojamas kaip biologinis ginklas? „Mirtingumas gali siekti ir 100 procentų“

Plačiau apie tai domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Rusai aišku, maro protrūkį neigia – ten kažkoks plaučių uždegimas, virusiukas. Tačiau Irkutske buvo paskelbtas karantinas. Mieste žmonės dėvi kaukes.
„Gal jie ten visiškai girti po tas laboratorijas vaikšto, neapsirengę ir daužo tuos mėgintuvėlius, kuo man šiaip labai sunku patikėti, nes paprastai tokio lygio laboratorijoje ir apranga, ir apsauga yra naudojama, kad sudužus netyčia žmogus neužsikrėstų“, – komentuoja europarlamentaras, buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.
Ar mėgintuvėlis galėjo sudužti?
Lėktuvu iš Sibiro į Maskvą atskridę žmonės dėl to kažkokio virusiuko, kuris tikrai nėra maras, kažkodėl į pelkių sostinę lengvai neįleisti.
„Štai neišleidžia mūsų iš lėktuvo, atvykus į Maskvą. Nežinau, čia gal temperatūrą matuos. Vaikšto sanitarinė tarnyba, mus visus filmuoja. Viena mirtis nuo neaiškios kilmės plaučių uždegimo, karantinuojamos trys ar penkios ligoninės – nelabai atitinka kažkokią logiką. Panašu, kad ten vyksta procesai, apie kuriuos mes nežinome ir kurie gąsdina pačius vietinius“, – pasakoja vietinis gyventojas.
Mongolija, Kirgizija ir Uzbekistanas sugriežtino sveikatos kontrolę pasienyje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas visiems amerikonams patarė iš Rusijos išvažiuoti.
Yra dar vienas labai svarbus aspektas. Tokiose laboratorijose mėgintuvėliai tvirti. Esą net šveitus į sieną nelabai sudaužysi. Visgi incidentų su pavojingomis medžiagomis Rusijoje jau yra buvę.
„Yra tekę matyti straipsnių iš Rusijos. Yra toks Dori virusas, tolimas gripo giminaitis, rastas erkėse. Apie jį per daug nežinojome, bet literatūroje galime rasti straipsnių, kad rusų mokslininkai netyčia išsibandė ant savęs, ir tai parodė, kad virusas gali užkrėsti žmogų. Girdime apie kone vienintelius užsikrėtimus Ebolos virusu laboratorijose, dalis kurių pasibaigė mirtimi. Rusija nuo seno pasižymi gebėjimu nesilaikyti taisyklių laboratorijose ir tuo pačiu tuo, kad yra linkusi slėpti nepatogią informaciją“, – pasakoja virusologas Gytis Dudas.
Maras gali būti naudojamas kaip biologinis ginklas
Naujienoms apie galimą maro protrūkį plintant, pradėta kalbėti ir apie kitą priežastį, kodėl Rusija eksperimentuoja su mirtina liga.
„Maras pakankamai ilgai buvo tiriamas kaip potencialus bioginklas“, – sako G. Dudas.
„Parašyta, kad ten institutas tyrinėja taikiais tikslais, bet niekas oficialiuose dokumentuose ir neparašys ar ant fasado, kad blogus dalykus išdarinėja. Nes šiaip yra draudžiama kurti cheminį, bakteriologinį ginklą. Jei kažkas ir vykdoma, niekas apie tai nepapasakos, nebent žvalgybos informacija išlįstų“, – sako A. Veryga.
Marą rusai tyrinėja ne veltui. Tai viena pavojingiausių ir mirtingiausių ligų.
„Marą sukelia Yersinia pestis bakterija. Žmonės ją pažįsta iš Juodosios mirties, tai yra didžiulė epidemija, kuri siautėjo Europoje viduramžiais ir kurią didžiąja dalimi perduoda blusos. Įprastai bakteriją nešioja graužikai. Iki šiol ją nešioja įvairiuose pasaulio kampeliuose – Azijoje, Pietų Afrikoje, Afrikoje. Maras šiaip kasmet užkrečia šimtus žmonių ir net prieš metus galime atsiminti, kai JAV užsikrėtė dešimtys žmonių“, – pasakoja G. Dudas.
Maro yra skirtingų rūšių. Yra buboninis ir pneumoninis maras. Šiuo atveju Rusijoje kalbama apie pneumoninę formą. Ji labai užkrečiama ir perduodama oro lašeliniu būdu.
Didelis mirtingumas
Pneumoninis maras yra kur kas pavojingesnis. Simptomai – didelis karščiavimas, galvos skausmas, krūtinės skausmas, dusulys, kraujo atkosėjimas. Jei per pirmąsias 24 valandas ligonis pradeda vartoti antibiotikus, rizika numirti sumažėja iki 17 proc.
„Mirtingumas gali siekti ir 100 procentų. Ir net jeigu mes atpažįstame tą infekciją iki žmogui mirštant, bet jau yra simptomų, kai kuriais maro atvejais net antibiotikai nesuteikia tokio didelio išgyvenamumo“, – sako G. Dudas.
Būtent dėl šios priežasties maras visais laikais buvo didžiulis baubas. Galima sakyti, nuo pat tų laikų, kai mūsų planetoje apsigyveno žmogus. Piką maras pasiekė XIV amžiuje. Tai yra vadinamosios Juodosios mirties amžius.
„Vakarų Europos civilizacijos, viduramžių civilizacijos pikas ir yra XIV amžius, kai yra daugiausia migracijos, keliavimų, judėjimo, didžiausias gyventojų tankumas. Nors žmonės stengėsi laikytis higienos, kiek tada buvo įmanoma, bet užtikrinti to buvo neįmanoma, nes miestai augo labai greitai, stabilios tvarkos įvesti taip pat neįmanoma. Kai kuriose vietose iššlavė trečdalį, kitur – arti pusės gyventojų. 50–75 mln. Europoje, o pasaulio mastu skaičiuojama iki 100 mln. Tai to meto populiacijai yra milžiniški skaičiai“, – pasakoja medicinos istorikas Prof. Aistis Žalnora.
Lietuvoje maras nefiksuotas jau 200 metų. Mūsų valdžia ramina, kad reikiamų vaistų turime pakankamai, būtų užtikrinta ir diagnostika.
Sibire, kur galbūt įvyko maro protrūkis, darbuojasi ir daug Kinijos piliečių. Prisimenant COVID-19 laikus, Kinijos lyderiui gal ir nelabai rūpėtų, kad maras iš jo šalies išplistų po pasaulį.
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