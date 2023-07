Po susitikimo su Karoliu III – kritika Joe Bidenui: kaltina pažeidus karališkąjį protokolą

Susitikimo metu Karolis III pasitiko J. Bideną prie jo automobilio lauke, jiedu paspaudė vienas kitam ranką, o paskui nuėjo ant pakylos stebėti, kaip orkestras groja šalių himnus. Susitikimo metu buvo matyti, kaip J. Bidenas uždėjo ranką karaliui ant nugaros, rašo independent.co.uk.

Šis gestas sukėlė spėlionių, kad JAV prezidentas pažeidė karališkąjį protokolą, nes protokolo ekspertai anksčiau įspėjo, kad negalima pradėti „asmeninio fizinio kontakto su karališkosios šeimos nariu“, nebent jis tai padarytų pirmas.

„Geriausia neinicijuoti asmeninio fizinio kontakto su karališkosios šeimos nariu. Vėlgi, gali būti, kad jie pasisiūlė jus apkabinti arba apkabinti, bet paprastai palaukite ir pažiūrėkite, ko tikimasi arba kas yra tinkama tam renginiui“, – anksčiau agentūrai „Reuters“ sakė Lucy Hume, 1769 m. įkurtos profesionalaus instruktažo bendrovės „Debrett's“ asocijuota direktorė.

Tačiau karalius, kaip pranešama, neprieštaravo J. Bideno gestui, kuris gali reikšti karališkojo protokolo pažeidimą.

„Tai buvo nuostabus abiejų asmenų ir jų tautų šilumos ir prieraišumo simbolis“, – sakė šaltinis.

Rūmų šaltinis taip pat paneigė, kad J. Bidenas dar kartą pažeidė protokolą eidamas priekyje karaliaus per garbės sargybos apžiūrą. Ši akimirka įvyko, kai prezidentas ir monarchas Vindzoro pilies teritorijoje ėjo greta Velso gvardijos, o J. Bidenas matytas einantis keletą žingsnių prieš karalių. Vienu metu atrodė, kad Didžiosios Britanijos valdovas ragino J. Bideną greičiau judėti, kai šis sustojo pasikalbėti su vienu iš gvardiečių.

Tačiau, pasak rūmų šaltinio, J. Bidenas neklydo eidamas priešais karalių.

Šis paaiškinimas pasirodė po to, kai buvęs prezidentas Donaldas Trumpas sulaukė panašios kritikos, kai 2018 m. lankydamasis Vindzoro pilyje žengė kelis žingsnius priekyje karalienės Elžbietos II. Tuo metu laikraštis „The New York Times“ teigė, kad D. Trumpas, eidamas prieš karalienę, padarė „karališką nusižengimą".

„Kalbant apie tai, kaip reikėtų sveikintis su karališkosios šeimos nariais, oficialioje karališkosios šeimos interneto svetainėje pažymima, kad „nėra jokių privalomų elgesio taisyklių“, kai susitinkama su monarchu ar kitu karališkosios šeimos nariu, tačiau daugelis žmonių "nori laikytis tradicinių formų“, – sakė rūmų šaltinis.

„Vyrams tai yra nusilenkimas (tik galvos), o moterys daro nedidelį reveransą. Kiti žmonės pageidauja tiesiog paspausti ranką įprastu būdu.“

Paaiškinimas dėl Bideno rankos padėjimo pateiktas po to, kai Michelle Obama susidūrė su panašia kontroversija po to, kai 2009 m. per savo pirmąjį karališkąjį vizitą Bakingemo rūmuose kaip pirmoji ponia apkabino karalienę.