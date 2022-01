Plius dydžio modelis Vitalija Jonikytė-Bacevičė – vėl ligoninėje: kentė nežmoniškus skausmus

„Tikrai ne pats gražiausias mano selfis, bet taip jau išėjo, jog antra kaklo slankstelių operacija buvo neišvengiama. Tarsi savotiška „tradicija“ kasmet sausio mėnesį operuotis. Labai labai tikiuosi, jog ši operacija paskutinė ir tokių „tradicijų“ tęsti nebereikės. O mano nugaros ir kaklo skausmai liks praeityje.

P.S. neurochirurgo teigimu operacija vyko labai sklandžiai ir pavyko gerai. Nebuvo jokių komplikacijų. Žinoma, jaučiu pooperacinį skausmą ir mano „mylimas" kaklo įtvaras gyvens su manimi dar gerą mėnesį... O naujo rando nebus, nes pjūvis atliktas per senąjį.

P.P.S slaugės ir kitas personalas labai malonūs ir paslaugūs. O maistas, (nors visko esu girdėjusi) čia yra tikrai tikrai skanus“ – socialiniuose tinkluose skelbė ji.

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad varžantis su dalyvėmis iš 11 šalių ir pastangos, kurias teko įdėti dalyvaujant, atsipirko su kaupu – Vitalija pelnė tris titulus ir tapo tituluočiausia šio konkurso dalyve. Ji įvertina kaip „Mrs. Top Of the World Plus Size Model“ už geriausią nuotrauką papildomos užduoties metu, kai savo jėgomis turėjo pasidaryti „fashion shoot“ stiliaus fotosesiją.

Vitalija ne tik vienintelė dalyvė, iškovojusi tris titulus, bet ir pirmoji lietuvaitė tokio tipo konkurse. Ji neslepia, jog atsakomybė buvo didelė, o ir pati yra ta, kuri suka galvą net dėl mažiausių detalių:

„Aš išvis iš tų žmonių, kurie stresuoja daug ir dažnai netgi dėl visai nesvarbių priežasčių. O čia, atstovauti savo šalį ir būti pirmai tokiame konkurse, man tai „išgadino“ tikrai daug nervų (juokiasi). Tik žinojimas, jog galbūt bent vienu žingsneliu mūsų šalis bus arčiau supratimo, jog grožis nėra viena 90-60-90, visą laiką guodė ir palaikė.“

Didelį palaikymą rodė ir moters vyras, kuris kiekvieną minutę, kad ir ko beprireikdavo, būdavo šalia ir ištiesdavo pagalbos ranką. Pašnekovė dėkinga ir kiekvienam aplinkos žmogui, kuris prisidėjo ir palaikė – be jų, greičiausiai, dabar negalėtų džiaugtis pasiekimais ir jais dalintis.

„Kantriai laukė manęs fotosesijose. Labai skatino talentų šou rinktis dainavimą, nors pati savo balsu nepasitikėjau. Važinėjo su manimi visur, kur tik prireikdavo ir visada žinojo, ką pasakyti akimirkomis, kai atrodė jau tuoj tuoj pasiduosiu“, – šiltai pasakojo V. Jonikytė-Bacevičė.