Pasklidus naujienai apie šunelio Gauso sveikatos problemas – žinia: „Net nebūtume pagalvoję“

Ja pasidalijo gyvūnų prieglauda Nuaras savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Naujausia žinia
Paaiškėjo, kad Gausui prireikė chemoterapijos:
„Gausas, mūsų kovotojas, dar kartą įrodė jog jis gali. Mūsų visų pozityvi energija, gydytojų profesionalumas vėl daro stebuklus!
Tas gąsdinantis žodis chemoterapija – tikimės, jog Gausas su Jūsų palaikymu įveiks ir tai.
Dalinamės informacija iš vet. klinikos, kurioje šiuo metu gydomas Gausas.
Ačiū gydytojui Pauliui Morkūnui už dėmesį ir geriausias veterinarijos praktikas.
Tikimės Gausas greitai grįš pas globėjus ir vėl galės dienas leisti apsuptas jį mylinčių žmonių.
Gausai, laikykis!“
Situaciją apie šuniuką pakomentavo ir veterinaras Paulius Morkūnas:
„Gausiukas stebina mus toliau – jau ne pirmą kartą įrodo, kad lengvai nepasiduos
Praėjo savaitė po chemoterapijos, o jo savijauta kasdien tik gerėja.
Kol kas – jokio šalutinio poveikio: nei pykinimo, nei vangumo.
Priešingai – jis kasdien vis stipresnis ir žvalesnis.
Ir svarbiausia – Gausas jau ir šlapinasi gerai.
Prieš savaitę net nebūtume pagalvoję, kad taip greitai bus toks progresas.
Ačiū visiems už palaikymą.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!