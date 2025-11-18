 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pasklidus naujienai apie šunelio Gauso sveikatos problemas – žinia: „Net nebūtume pagalvoję“

2025-11-18 11:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 11:18

Pasklidus naujienai apie Lietuvą sujaudinusio šunelio Gauso sveikatos problemas, paaiškėjo naujausia žinia.

Šuniukas Gausas ir Paulius Morkūnas (nuotr. facebook.com)
6

Pasklidus naujienai apie Lietuvą sujaudinusio šunelio Gauso sveikatos problemas, paaiškėjo naujausia žinia.

REKLAMA
9

Ja pasidalijo gyvūnų prieglauda Nuaras savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Šunelis Gausas
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šunelis Gausas

Naujausia žinia

Paaiškėjo, kad Gausui prireikė chemoterapijos:

„Gausas, mūsų kovotojas, dar kartą įrodė jog jis gali. Mūsų visų pozityvi energija, gydytojų profesionalumas vėl daro stebuklus!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tas gąsdinantis žodis chemoterapija – tikimės, jog Gausas su Jūsų palaikymu įveiks ir tai.

REKLAMA
REKLAMA

Dalinamės informacija iš vet. klinikos, kurioje šiuo metu gydomas Gausas.

Ačiū gydytojui Pauliui Morkūnui už dėmesį ir geriausias veterinarijos praktikas.

Tikimės Gausas greitai grįš pas globėjus ir vėl galės dienas leisti apsuptas jį mylinčių žmonių.

REKLAMA

Gausai, laikykis!“

Situaciją apie šuniuką pakomentavo ir veterinaras Paulius Morkūnas:

„Gausiukas stebina mus toliau – jau ne pirmą kartą įrodo, kad lengvai nepasiduos

Praėjo savaitė po chemoterapijos, o jo savijauta kasdien tik gerėja.

Kol kas – jokio šalutinio poveikio: nei pykinimo, nei vangumo.

Priešingai – jis kasdien vis stipresnis ir žvalesnis.

Ir svarbiausia – Gausas jau ir šlapinasi gerai.

Prieš savaitę net nebūtume pagalvoję, kad taip greitai bus toks progresas.

Ačiū visiems už palaikymą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų