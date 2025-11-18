 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime bręsta dar vienas su cigaretėmis susijęs draudimas: už tai grėstų didelės baudos

2025-11-18 13:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 13:12

Seimas linkęs įteisinti atsakomybę fiziniams asmenims už prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti, nupirkimą ir perdavimą nepilnamečiams asmenims. Už tai grėstų nuo 200 iki 500 eurų siekiančios baudos.

Rūkymas (nuotr. 123rf.com)

Seimas linkęs įteisinti atsakomybę fiziniams asmenims už prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti, nupirkimą ir perdavimą nepilnamečiams asmenims. Už tai grėstų nuo 200 iki 500 eurų siekiančios baudos.

0

Kaip numatoma Seime svarstomose Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisose, prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti, įrenginių, skirtų tabako gaminiams ir susijusiems gaminiams vartoti, nupirkimas, perdavimas ar kitoks realizavimas nepilnamečiui užtrauktų baudą nuo 200 iki 300 eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis administracinis pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtrauktų nuo 300 iki 500 eurų siekiančią baudą. Taip pat numatytas tokių prekių ir įrenginių konfiskavimas. 

Vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymu, Lietuvoje draudžiama asmenims iki 18 metų parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti – pypkes, kandiklius, pypkių ir kandiklių valiklius (grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet kokį rūkomąjį (cigarečių) popierių. Taip pat nepilnamečiams draudžiama parduoti įrenginius, skirtus tabako gaminiams ir susijusiems gaminiams vartoti.

Tačiau šiuo metu įstatymas numato sankcijas už tokį pažeidimą tik juridiniams asmenims. Tuo atveju, jei tokia prekyba užsiima fizinis asmuo ir prekes parduoda asmenims iki 18 metų, jokios atsakomybės nėra nustatyta.

Seimo narių Sauliaus Čaplinsko ir Vytauto Kernagio inicijuotas ANK pataisas ketvirtadienį po svarstymo vieningai palaikė 100  Seimo narių. Tam, kad pasiūlytas reguliavimas būtų priimtas, Seimo nariai turės balsuoti dar kartą. 

