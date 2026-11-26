Janarino, kilęs iš Makapos miesto šiaurės rytų Brazilijoje, pradingo iš savo namų, esančių šalia miško krašto, kol jo artimieji buvo išėję aplankyti kaimyno.
Klysdamas tankiuose atžalynuose, vyras vaikščiojo ratais ir laukė, kol bus išgelbėtas. Šeimos nariai, savanoriai bei viešojo saugumo komandos pradėjo skubią paiešką sudėtingomis miško sąlygomis.
Jungtinės paieškos pajėgos ir lemtingas pėdsakas
Ugniagesiai ir specializuotos komandos dingusiojo ieškojo vykdydami paieškas sausumoje, naudodami sraigtasparnį, bepiločius orlaivius (dronus) bei vaizdo kameras.
Paieškos komandoms viltį galiausiai sužadino aptikti pėdsakai. Sekdami jais, gelbėtojai priėjo iš palmių lapų padarytą guolį, kuriam, jų skaičiavimu, buvo bent keturios dienos.
Vėliau jie aptiko kitą savadarbę miegojimo vietą, kuri atrodė įrengta tą pačią dieną.
Parko prižiūrėtojas Aniel Cardoso teigė: „Tada supratome, kad jis gali būti gyvas ir kad jis gali būti visai šalia.“
Gelbėjimo operacija sudėtingoje vietovėje
Galiausiai gelbėtojai pastebėjo Janarino, sėdintį ant tamsaus džiunglių grunto – bosomis kojomis ir tik su apatiniais drabužiais. Surastas vyras buvo itin dehidratavęs, nebegalėjo nei kalbėti, nei vaikščioti.
Išnešti Janarino iš miško tapo tikru iššūkiu, nes tanki augalija, užlietos teritorijos ir pelkėta žemė neleido jam judėti be pagalbos. Gelbėtojai buvo priversti panaudoti iš virvių sumeistrautus neštuvus, kad nuneštų jį į saugią vietą.
A. Cardoso sakė: „Šį kartą, ačiū Dievui, mums pavyko pristatyti šį pilietį gyvą.“
Parko prižiūrėtojas vyro išgyvenimą priskyrė tam, kad jaunystėje jis dirbo džiunglėse, todėl žinojo, kaip jose orientuotis. Jis pridūrė, kad šis rezultatas itin džiuginantis, mat prieš du mėnesius kitas vyras, dingęs miškuose netoli Makapos, iki kol buvo surastas, tragiškai žuvo.
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