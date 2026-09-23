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Nufilmavo, kas 3 dienas vaikščiojo Lietuvos rajono miške: nustebino kaip reikiant

2026-09-23 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rokiškio gyventojai gali džiaugtis – jų miške kelias dienas iš eilės buvo fiksuojamas rudasis lokys. Šis svečias Lietuvoje – nėra dažnas, o manoma, kad šis atklydo iš kaimyninės Latvijos.

Rokiškio gyventojai gali džiaugtis – jų miške kelias dienas iš eilės buvo fiksuojamas rudasis lokys. Šis svečias Lietuvoje – nėra dažnas, o manoma, kad šis atklydo iš kaimyninės Latvijos.

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Rudasis lokys tris dienas svečiavosi Rokiškio rajone.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje pasirodžiusi meška

Pastebėtas rudasis lokys

Socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ketvirtadienį dalijosi, kad tris dienas iš eilės Rokiškyje stebėjo atklydusį rudąjį lokį.

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„Trečią parą iš eilės Rokiškio rajone stebimas rudasis lokys!

Pirmą kartą meška medžiotojams pasirodė grikių lauke medžioklės metu. Vėliau buvo aptikti jos pėdsakai, o galiausiai rugsėjo 16-osios vakarą, apie 23.15 val., lokys prašmėžavo pro medžiotojų įrengtą kamerą.

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Tikėtina, kad gyvūnas į Rokiškio rajoną užklydo iš kaimyninės Latvijos – jis pastebėtas visai šalia Lietuvos ir Latvijos sienos.

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Rudųjų lokių apsilankymai Lietuvoje vis dar reti, tačiau jų užfiksuotas buvimo vietas galite stebėti LMŽD sukurtame meškų žemėlapyje:

www.meskos.lt

www.meskuzemelapis.lt

Vaizdo medžiaga pasidalino Rokiškio medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Rytis Andriuškevičius“, – buvo rašoma įraše.

Ką daryti sutikus mešką?

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi, kaip reikėtų elgtis miške sutikus mešką. Tąkart buvo pasakojama apie atvejį Panevėžyje, tačiau patarimai yra naudingi tiek sutikus ją šiame mieste, tiek kituose.

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„Rudosios meškos vis dažniau užklysta į Lietuvos miškus.

Šįkart rudoji meška užfiksuota Panevėžio rajono Jotainių miške. Tačiau jų pasirodymai Lietuvoje jau nebestebina taip, kaip anksčiau – skirtinguose šalies regionuose randama jų pėdsakų, o pačius žvėris vis dažniau užfiksuoja vaizdo kameros. Dažniausiai tai jauni, nemažus atstumus įveikiantys gyvūnai, ieškantys naujų teritorijų.

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Pasak VMU Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus specialisto Kornelijaus Aleknos, meškos mūsų miškų ekosistemai nėra svetimos – jos atlieka svarbų vaidmenį.

„Rudoji meška – didžiausias mūsų plėšrusis žvėris, kurio mityba itin įvairi: nuo augalų iki smulkių gyvūnų ar kritusių žvėrių“, – sako miškininkas.

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Meškos prisideda prie natūralios miško pusiausvyros – jos minta ne tik augalais, bet ir smulkiais ar kritusiais gyvūnais, todėl padeda palaikyti natūralius procesus miške. Ir taip – uogos, vaisiai ar medus jų valgiaraštyje taip pat nepraslysta pro šalį.

O ką daryti, jei mešką miške sutiktumėte patys?

Svarbiausia – nepanikuoti ir nebėgti. Sustokite, nedarykite staigių judesių ir prie gyvūno nesiartinkite. Ramiai ir lėtai atsitraukite, neatsukdami meškai nugaros, ir palikite jai laisvą kelią pasitraukti.

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Nebandykite jos sekti, baidyti ar prieiti arčiau dėl nuotraukos. Jei lokys atsistoja ant užpakalinių kojų, tai savaime nereiškia puolimo – taip jis gali tiesiog bandyti geriau pamatyti ar įvertinti aplinką.

Jeigu gyvūnas pradėtų artėti, išlikite ramūs, nešūkaukite ir nemojuokite rankomis. Jei esate keliese – laikykitės kartu. Apie pastebėtą rudąjį lokį rekomenduojama pranešti 112“, – „Facebook“ skelbė Valstybinių miškų urėdija.

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