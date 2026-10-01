Kretingoje – neeilinė gelbėjimo operacija: „Jis man atrodė kaip stiprybės, nepalūžimo simbolis“

Ar pavyko kone aukščiausiai Lietuvoje augantį beržą išgelbėti – TV3 Žinių reportaže.
Įspūdingo beržo išsaugojimas
Tarsi gyvas šios Keistuolių Teatro dainos apie stebuklingą medį įrodymas Kretingoje, 42 metrų aukštyje ant seno vandens bokšto auga iš vėjo atneštos sėklos sudygęs beržas. Tikėtina, jis bus įtrauktas į išskirtinių pasiekimų knygą kaip aukščiausiai augantis medis Lietuvoje.
„Mano miegamojo langai išeina į tą berželį, į tą bokštą. Ir aš kiekvieną rytą su juo pasisveikinu, ir su juo „labas rytas“ ir „viso gero“, – džiaugiasi kretingiškis Antanas.
Vis tik kretingiškis Antanas tokiam vaizdui „viso gero“ taria paskutinį kartą. Šį seną, dar sovietmečiu statytą bokštą, ant kurio auga beržas, Kretingos valdžia už 140 tūkst. eurų nusprendė nugriauti. Mat statinys avarinės būklės ir kelia pavojų ne tik praeiviams, o ir šalia įsikūrusioms įmonėms bei daugiabučiams.
„Investicijos į jo rekonstrukciją būtų žymiai didesnės. Todėl priimtas sprendimas šitą bokštą nugriauti“, – teigė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.
Tačiau Kretingos simboliu tapusį berželį, vieno gyventojo iniciatyva, miesto politikai nusprendė išsaugoti. Tad darbininkai bokšto viršuje bandė išlaisvinti žemėse, tarp dviejų betono konstrukcijų įaugusias medžio šaknis.
„Jis man atrodė kaip stiprybės, nepalūžimo simbolis. Ir kai sužinojau, kad bus griaunamas bokštas, nekilo net dvejonių, kad reikia pamėginti išsaugoti šį medį“, – atvirauja beržo išsaugojimo iniciatorius Mindaugas Černeckis.
Tai – svarbi Lietuvos istorijos dalis
Vandens bokštas kadaise aptarnavo čia stovėjusį „Laisvės“ kombinatą, kurio istorija ne ką mažiau išskirtinė nei bokšto viršuje išdygęs medelis.
„Šitoj gamykloj buvo padaryta, numegzta, pirmoji Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos vėliava“, – atskleidė Kretingos rajono meras.
Tad tarsi ne tik Kretingos, o ir visos šalies simbolis, berželis sudygo atkūrus nepriklausomybę. Kaip ir Lietuva – nepasidavė likimo audroms, o tik dar plačiau leido šaknis.
Išvadavus šaknis ir kranui leidžiant žemyn kretingiškių meiliai vadinamą „bokšto berželį“, darosi aiškiau, kad tik iš apačios jis atrodė mažytis. Beržo aukštis kone 6 metrai. Susirinkę išlydėti simbolio žmonės spinduliavo įvairias emocijas, kol galų gale medis atgulė į sunkvežimį.
„Bokšto berželis“ jau atkeliavo į savo antruosius namus, visai netoli nuo pirmųjų, kur persodintas jis augs iki gyvenimo galo.
„Šitas medis pasirinko savo gyvenimo vietą Bajorų kvartale. Ir kai rinkomės, kur persodinti, kažkaip norėjosi ten, kur jis gimė“, – sako Mindaugas Černeckis.
Naujieji berželio kaimynai didžiuojasi tokiu įžymiu naujakuriu. Jie džiaugiasi, kad po langais bus gražu ir pensijoje nereikės važiuoti į grybus toli su šuniuku.
Ateityje šalia beržo bus pastatyta ir atminimo lenta, kad niekas nepamirštų šio Kretingos ir Lietuvos istorijos simbolio praeities.
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