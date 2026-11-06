Ankstyvą senatvinę demenciją išduoda 1 simptomas: nepraleiskite pro akis

Žurnale „Alzheimer's & Dementia“ paskelbto tyrimo rezultatai atskleidė, kad žmonės, kuriems išsivysto ankstyvoji Alzheimerio liga, diagnozuojama iki 65 metų amžiaus, įvairių sveikatos problemų gali patirti net likus 15 metų iki nustatant ligą, rašoma mirror.co.uk.
Kokie simptomai gali išduoti artėjančią Alzheimerio ligą?
Mokslininkai iš Oulu universiteto ir Rytų Suomijos universiteto nustatė, kad klausos sutrikimai, tokie kaip spengimas ausyse ar nervų pažeidimo sukeltas klausos praradimas, gali būti vieni pirmųjų įspėjamųjų ženklų.
Likus 6–10 metų iki Alzheimerio ligos diagnozės, žmonės daugiau nei du kartus dažniau skundėsi šiomis problemomis, nors ryškūs mąstymo ir atminties sutrikimai dar nebuvo pasireiškę.
Ekspertų teigimu, taip gali nutikti todėl, kad ankstyvieji pokyčiai smegenyse pažeidžia už garsų apdorojimą atsakingas sritis. Kita teorija teigia, kad smegenims tenka skirti daugiau pastangų garsams suprasti, todėl lieka mažiau išteklių kitoms pažinimo funkcijoms.
Apie šiuos atradimus savo „YouTube“ vaizdo įraše „10 Dementia Warning Signs You're Missing“ kalbėjo JAV sveikatos tyrėjas Nealas K. Shahas.
„Likus 6–10 metų iki diagnozės, iš visų 23 nagrinėtų sveikatos problemų kategorijų išsiskyrė tik viena – otorinolaringologinės ligos. Tai medicininis terminas, apibūdinantis ausų, nosies ir gerklės sutrikimus. Dažniausiai buvo kalbama apie spengimą ausyse ir abipusį sensorineuralinį klausos praradimą, kitaip tariant, nervų sistemos sukeltą klausos susilpnėjimą abiejose ausyse“, – aiškino jis.
Pasak jo, žmonės, kuriems vėliau buvo diagnozuota Alzheimerio liga, šiomis problemomis skundėsi gerokai dažniau nei kontrolinės grupės dalyviai.
„Likus 6–10 metų iki diagnozės, būsimieji pacientai daugiau nei du kartus dažniau turėjo tokių klausos sutrikimų. Tyrime jie buvo nustatyti 4,7 proc. būsimų Alzheimerio pacientų ir tik 2,1 proc. kontrolinės grupės žmonių. Per paskutinius penkerius metus iki diagnozės šie skaičiai dar padidėjo – iki 5,2 proc. ir 2,9 proc.“, – sakė N. K. Shahas.
Kodėl klausos sutrikimai gali būti susiję su Alzheimerio liga?
Mokslininkai pateikia du galimus paaiškinimus. Pirmasis susijęs su vadinamuoju kognityviniu rezervu – smegenų gebėjimu susidoroti su kasdienėmis užduotimis.
„Įsivaizduokite, kad smegenys yra baterija, turinti ribotą energijos kiekį. Kai ausis sunkiai pagauna aiškius garsus triukšmingame restorane ar susitikime, smegenys turi dirbti gerokai intensyviau vien tam, kad suprastų kalbą.
Tai primena bandymą klausytis radijo laidos per stiprius trukdžius. Dėl to mažiau energijos lieka atminčiai ir mąstymui“, – aiškino tyrėjas.
Antrasis paaiškinimas susijęs su pačiu ligos vystymusi.
„Ankstyvosios Alzheimerio ligos metu susidarančios apnašos ir baltymų sankaupos gali paveikti klausos žievę – smegenų sritį, atsakingą už garsų apdorojimą, dar gerokai prieš atsirandant atminties problemoms.
Todėl sunkumai sekant pokalbį ar nuolatinis spengimas ausyse kartais gali būti ne tik ausų problema, bet ir pirmasis subtilus signalas, kad smegenų garsų apdorojimo sistema pradeda veikti netinkamai“, – teigė jis.
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