Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Ankstyvą senatvinę demenciją išduoda 1 simptomas: nepraleiskite pro akis

2026-11-06 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujas tyrimas parodė, kad demencija gali paveikti tam tikras organizmo funkcijas gerokai anksčiau, nei pasireiškia ryškūs atminties sutrikimai.

Naujas tyrimas parodė, kad demencija gali paveikti tam tikras organizmo funkcijas gerokai anksčiau, nei pasireiškia ryškūs atminties sutrikimai.

REKLAMA
0

Žurnale „Alzheimer's & Dementia“ paskelbto tyrimo rezultatai atskleidė, kad žmonės, kuriems išsivysto ankstyvoji Alzheimerio liga, diagnozuojama iki 65 metų amžiaus, įvairių sveikatos problemų gali patirti net likus 15 metų iki nustatant ligą, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Kokie simptomai gali išduoti artėjančią Alzheimerio ligą?

Mokslininkai iš Oulu universiteto ir Rytų Suomijos universiteto nustatė, kad klausos sutrikimai, tokie kaip spengimas ausyse ar nervų pažeidimo sukeltas klausos praradimas, gali būti vieni pirmųjų įspėjamųjų ženklų.

REKLAMA
REKLAMA

Likus 6–10 metų iki Alzheimerio ligos diagnozės, žmonės daugiau nei du kartus dažniau skundėsi šiomis problemomis, nors ryškūs mąstymo ir atminties sutrikimai dar nebuvo pasireiškę.

REKLAMA

Ekspertų teigimu, taip gali nutikti todėl, kad ankstyvieji pokyčiai smegenyse pažeidžia už garsų apdorojimą atsakingas sritis. Kita teorija teigia, kad smegenims tenka skirti daugiau pastangų garsams suprasti, todėl lieka mažiau išteklių kitoms pažinimo funkcijoms.

Apie šiuos atradimus savo „YouTube“ vaizdo įraše „10 Dementia Warning Signs You're Missing“ kalbėjo JAV sveikatos tyrėjas Nealas K. Shahas.

REKLAMA
REKLAMA

„Likus 6–10 metų iki diagnozės, iš visų 23 nagrinėtų sveikatos problemų kategorijų išsiskyrė tik viena – otorinolaringologinės ligos. Tai medicininis terminas, apibūdinantis ausų, nosies ir gerklės sutrikimus. Dažniausiai buvo kalbama apie spengimą ausyse ir abipusį sensorineuralinį klausos praradimą, kitaip tariant, nervų sistemos sukeltą klausos susilpnėjimą abiejose ausyse“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, žmonės, kuriems vėliau buvo diagnozuota Alzheimerio liga, šiomis problemomis skundėsi gerokai dažniau nei kontrolinės grupės dalyviai.

„Likus 6–10 metų iki diagnozės, būsimieji pacientai daugiau nei du kartus dažniau turėjo tokių klausos sutrikimų. Tyrime jie buvo nustatyti 4,7 proc. būsimų Alzheimerio pacientų ir tik 2,1 proc. kontrolinės grupės žmonių. Per paskutinius penkerius metus iki diagnozės šie skaičiai dar padidėjo – iki 5,2 proc. ir 2,9 proc.“, – sakė N. K. Shahas.

REKLAMA

Kodėl klausos sutrikimai gali būti susiję su Alzheimerio liga?

Mokslininkai pateikia du galimus paaiškinimus. Pirmasis susijęs su vadinamuoju kognityviniu rezervu – smegenų gebėjimu susidoroti su kasdienėmis užduotimis.

„Įsivaizduokite, kad smegenys yra baterija, turinti ribotą energijos kiekį. Kai ausis sunkiai pagauna aiškius garsus triukšmingame restorane ar susitikime, smegenys turi dirbti gerokai intensyviau vien tam, kad suprastų kalbą.

REKLAMA

Tai primena bandymą klausytis radijo laidos per stiprius trukdžius. Dėl to mažiau energijos lieka atminčiai ir mąstymui“, – aiškino tyrėjas.

Antrasis paaiškinimas susijęs su pačiu ligos vystymusi.

„Ankstyvosios Alzheimerio ligos metu susidarančios apnašos ir baltymų sankaupos gali paveikti klausos žievę – smegenų sritį, atsakingą už garsų apdorojimą, dar gerokai prieš atsirandant atminties problemoms.

Todėl sunkumai sekant pokalbį ar nuolatinis spengimas ausyse kartais gali būti ne tik ausų problema, bet ir pirmasis subtilus signalas, kad smegenų garsų apdorojimo sistema pradeda veikti netinkamai“, – teigė jis.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų