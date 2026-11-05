„Galvojau, kad dar ne dugnas“ – Saulių priklausomybės nuvedė net iki gyvenimo gatvėje: štai kur buvo lūžis

Priklausomybės ilgą laiką gali būti nepastebimos, jas puikiai „padeda“ maskuoti darbo kolegos, šeimos nariai, šmaikštus bendravimas, bent jau iki tol, kol ima slėgti skolos, pašlyja sveikata ar nutrūksta asmeniniai ryšiai su artimiausiais žmonėmis.
Minimos problemos neapima vien tik alkoholio ar narkotinių medžiagų. Priklausomybių rūšių yra ženkliai daugiau – tai ir azartiniai lošimai, ir net ilgai vartojami tam tikri vaistai, kurie be tinkamos medikų priežiūros su laiku taip pat gali tapti rimta problema.
Kunigas Kęstutis Dvareckas pastebi, kad įvairiausių skonių elektroninių cigarečių skysčiai itin vilioja jaunus žmones, o telefonas, be kurio daugelis turbūt neįsivaizduoja savo gyvenimo, leidžia lošti beveik nepastebimai.
Kenčia ne tik priklausomas žmogus, bet ir jo šeima, kurios nariai iš meilės kartais padengia įsiskolinimus ar visais įmanomais būdas slepia pasekmes. Anonimu likti norėjęs tv3.lt pašnekovas Saulius (vardas pakeistas – aut. past.) pasakoja ilgą laiką klampojęs dviejų priklausomybių liūnuose: alkoholio ir lošimų.
Saulius atviras – visa tai nuvedė iki benamystės Jungtinėje Karalystėje. Tačiau net ir tada jis dar ilgai galvojo, kad jo problema nėra tokia rimta ir didelė, kad reikėtų spausti panikos mygtuką. Sauliaus istorija ir kunigo K. Dvarecko įžvalgos primena, kad pagalbos verta ieškoti nelaukiant „dugno“, nes sveikimo kelias yra kupinas iššūkių ir jis tikrai nesibaigia vien nustojus vartoti.
Priklausomybių šešėlis sekė iš paskos
Pirmą kartą alkoholio Saulius paragavo būdamas maždaug 18 metų, o lošimas jo gyvenime atsirado vėliau, jau baigus studijas. Iš pradžių nei viena, nei kita neatrodė itin rimta problema. Jis galėjo kelias dienas gerti, o vakarą, prasidėjusį kažkur netoli namų, Saulius po kelių parų galėdavo užbaigti kitame mieste.
Saulius pasakoja, kad tuometinė jo draugė trejus metus bandė jį gelbėti, tačiau vyras gyveno pas ją, neprisidėjo prie išlaidų ir net išsiskirdamas nesuprato, kodėl turėtų palikti ten tam tikrus buities daiktus.
„Aš buvau visiškas cinikas. Galvojau, kad esu kažkoks princas ir manimi turi rūpintis ir didžiuotis. Tuomet atrodė, kad elgiuosi teisingai. Artimųjų nerimą ir draugės pastangas priėmiau kaip savaime suprantamus dalykus“, – dabar pripažįsta Saulius.
Baigus studijas prasidėjo lošimai. Saulius galėdavo kazino praleisti kelias paras ir tuo metu net didžiavosi tokiu savo „ištvermingumu“. Pralošęs pinigus skolindavosi, apgaudinėdavo net artimuosius, o kartais tekdavo bėgti ir slapstytis nuo tų, kurie jam davė pinigų.
Taip iš Kauno jis išvyko į Vilnių, o paskui – į Airiją, tikėdamasis pradėti gyvenimą iš naujo. Tačiau vos atvykęs nuėjo į kazino ir per pirmą vakarą pralošė visus su savimi turėtus pinigus. Tėvams jis pasakojo išgalvotą istoriją, esą jis buvo apiplėštas.
„Pačią pirmą dieną, kai atvykau į Airiją, nuėjau į lošimo namus. Atrodė, kad kursiu naują gyvenimą. Labai pats tuo tikėjau, bet vos nusileidus oro uoste viskas pasikeitė. Per pirmą vakarą pralošiau viską, ką buvau pasiėmęs“, – pasakoja Saulius.
Airijoje jis dirbo fabrike, kur netrukus buvo pastebėtas ir paaukštintas iki pamainos vadovo pozicijos, bet naujas pareigas atšventė taip, kad keletą dienų nepasirodė darbe. Vėliau dėl to neteko darbo, tad gyveno automobilyje, o persikėlęs į Londoną atsidūrė gatvėje.
Benamystė tęsėsi apie metus. Jį keliskart ištiko alkoholinės epilepsijos priepuoliai, Saulius gulėjo reanimacijoje be sąmonės, nes susitrenkė galvą, o gyvendamas gatvėje iš kitų benamių jautė grėsmę dėl savo gyvybės. Galiausiai, nieko beveik neturėdamas, grįžo į Lietuvą.
Net ir tuomet Saulius lygino save su kitais ir rasdavo priežasčių manyti, kad jo padėtis dar nėra pati blogiausia: „Aš net būdamas 28 metų, atėjęs į blaivybę, niekada negalvojau, kad turiu problemą. Grįžęs į Lietuvą kurį laiką nevartojau, nes tiesiog neturėjau pinigų ir sveikatos. Buvau toks alkoholikas, kuris geria, kai turi pinigų ir sveikatos. Jeigu nebūdavo bent vieno iš šių dviejų komponentų, tai galėdavau ir negerti.“
Sukūręs šeimą Saulius priklausomybių problemų dar nebuvo išsprendęs. O gėrimas ir lošimai atsirito dar stipresne banga. Kai pritrūko pinigų, iš namų ėmė dingti daiktai. Net žmonos automobilį jis įkeitė už paskolą: maždaug 10 tūkst. eurų vertės transporto priemonę perleido į svetimas rankas už 2 tūkst. eurų.
Po savaitės, praleistos kažkur lėbaujant, grįžęs Saulius artimiesiems girdint pagrasino tyčia save rimtai sužaloti. Todėl jį išvežė į psichiatrinę ligoninę, kur vyras praleido tris savaites. Žmona tuo metu laukėsi ir turėjo gimdyti.
Ligoninėje apsilankę Anoniminių alkoholikų grupės nariai Sauliui parodė, kad ir blaivybėje galima būti laimingu. Iki tol jis bijojo, kad nevartodamas neturės kuo užpildyti laisvalaikio bei taps nuobodus. „Aš labiausiai bijojau, kad negalėsiu vartoti ir būsiu nelaimingas“, – prisimena jis.
Blaivybės pradžią Saulius sieja su 2015-ųjų vasara, tiesa, sveikimas, anot jo, nebuvo staigus. Po metų vyras atkrito lošdamas ir tik tada pripažino, kad lošimas yra atskira priklausomybė. Anksčiau manė, kad lošti eina tik būdamas girtas.
Po atkryčio jis rimčiau įsitraukė į dvylikos žingsnių programą, pradėjo lankyti Anoniminių alkoholikų ir Anoniminių lošėjų grupes. Iš pradžių jis eidavo žmonos raginamas, pamena, kad pykdavo ir nenorėdavo ten būti.
Vis dėlto po susitikimų dažnai išeidavo geresnės nuotaikos. Pamažu į jo gyvenimą sugrįžo draugai ir pomėgiai, tarp jų – krepšinis. Saulius dabar savanoriauja, lanko priklausomų žmonių grupes įkalinimo įstaigoje ir pats padeda kitiems sveikimo kelyje.
Ilgą laiką jis mėgino pabėgti keisdamas miestus ir net šalis, bet, kaip pats sako, „visur aš buvau toks pats. Visur priklausomybių šešėlis sekė mane iš paskos“. Šiandien Saulius didžiuojasi, kad turi artimą ryšį su trimis dukterimis, dirba, sportuoja, organizuoja keliones.
Brolis, su kuriuo anksčiau beveik nebendravo, po skyrybų pakvietė jį į ilgą žygį – kartu jie nuėjo apie 1 100 kilometrų Ispanijoje. „Anksčiau man reikėjo įtampos. Atrodė, kad ramybė – nuobodybė. Dabar mėgaujuosi laiku, kai nėra ką veikti“, – sako Saulius.
Norėjo pakeisti savo būseną
Saulių sveikimo kelyje lydintis kunigas Kęstutis Dvareckas priklausomybę aiškina kaip bandymą išvengti nemalonių jausmų bei greitai pakeisti savo būseną. Žmogus, pasak jo, gali nepriimti liūdesio, nerimo ar gėdos ir ieškoti būdų, kaip užslopinti šiuos jausmus.
Tačiau jausmai, anot kunigo Kęstučio, dažnai įspėja, kad gyvenime yra neišspręstų dalykų. Jei įspėjimas nuolat nutildomas alkoholiu, vaistais ar lošimu, trumpas palengvėjimas ilgainiui gali virsti priklausomybe.
„Į priklausomybes linkę asmenys turi vidinį poreikį pakeisti savo būseną. Pavyzdžiui, nepriimu liūdesio, bet noriu jį pakeisti, nepriimu nerimo, bet noriu jį slopinti. Visi mūsų jausmai ateina pranešti, kad kažkur gyvenime esame nedėmesingi ar kažką praleidžiame. O mes, užuot padarę išvadas, tuos pranašus tiesiog užslopiname“, – sako K. Dvareckas.
Tai, kad priklausomybė gali kurį laiką likti nepastebėta, rodo ir Sauliaus istorija. K. Dvareckas taip pat sako, kad žmogus, ypač ankstyvoje ligos stadijoje, gali dirbti atsakingą darbą, vadovauti, būti linksmas ir charizmatiškas. „Lošėjas realiame gyvenime gali būti labai efektyvus darbuotojas, puikiai vadovauti, būti sąmojingas, linksmas, charizmatiškas. Todėl vien iš išorės ne visada įmanoma suprasti, kiek rimta yra problema“, – pastebi kunigas.
K. Dvareckas pabrėžia, kad priklausomybė nėra vien valios ar moralinio silpnumo klausimas. Tai psichikos ir elgesio sutrikimas, kai žmogus tęsia vartojimą ar žalingą elgesį nepaisydamas pasekmių. Sauliaus pasakojime matyti, kaip toks neigimas gali tęstis net praradus darbą, būstą ir santykius: jis lygino save su dar blogesnėje padėtyje esančiais žmonėmis ir laukė momento, kai problemos taps jau „pakankamai rimtomis“.
Nerimą kelia jaunimas, vaistai ir lošimai telefonu
Viena iš kunigo K. Dvarecko minimų rizikų – elektroninės cigaretės, kurių kvapai ir pakuotės gali priminti saldumynus. Toks patrauklus pateikimas, pasak jo, klaidina ir paauglius, ir tėvus, o bendraamžių noras pritapti gali paskatinti eksperimentuoti. „Praeikite pro elektroninių cigarečių parduotuvę – pamatysite, kad ji atrodo kaip saldainių skyrius“, – sako kunigas.
Jis teigia, kad dalis jaunuolių maišo skirtingas psichoaktyvias medžiagas, o vartojimą gali lydėti haliucinacijos, psichozės, psichiatrinis gydymas ir studijų bei kasdienio ritmo praradimas. K. Dvarecko nuomone, kuo vėliau jaunas žmogus pradeda eksperimentuoti, tuo geriau, tačiau pagalbos paaugliams Lietuvoje vis dar trūksta. Įtarus vartojimą, jis ragina tėvus neapsiriboti draudimais ar bausmėmis, o kreiptis į specialistus net ir tuomet, kai pats jaunuolis problemą neigia.
Kita mažiau matoma sritis – ilgalaikis psichotropinių vaistų vartojimas. K. Dvareckas pasakoja apie žmones, kurie tokius vaistus vartoja metų metus, kartais didesnėmis nei leistina dozėmis. Žmogus gali nebejausti nerimo, nuo kurio iš pradžių bėgo, bet be vaistų jis jau patiria abstinenciją.
„Tas žmogus gal ir nejaučia nerimo ar kitų būsenų, nuo kurių bėga, bet ilgainiui jis apskritai nieko nebejaučia. Negavęs vaistų jis jaučia abstinenciją, o gavęs – nieko. Vaistų negalima nutraukti savarankiškai – mažinimo planą reikia aptarti su gydytoju“, – pabrėžia tv3.lt pašnekovas.
Lošimas, kaip rodo Sauliaus patirtis, gali įsitvirtinti žmogaus gyvenime kartu su alkoholiu, bet nuo jo nepriklauso ir gali tęstis žmogui net ir gyvenant blaiviai. K. Dvareckas atkreipia dėmesį ir į telefonus, per kuriuos lošėjas gali prisijungti, skolintis ir tęsti žaidimą šeimai beveik nepastebint.
„Lošėjui, kai atsiranda liga, ilgainiui bet kokia kaina reikia užsimiršti, akimirkai nuskausminti save ir toliau lošti. Jis gali bet ką užstatyti, kad tik galėtų tęsti lošimą. Skolos, pasikeitęs elgesys, prarasti interesai ir problemos su studijomis ar darbe – ženklai, kurių artimieji neturėtų nurašyti“ – atkreipia dėmesį kunigas Kęstutis.
Kai padėti reiškia nustoti dangstyti
Priklausomybė paliečia ne tik vartojantį ar lošiantį žmogų. Artimieji gali mokėti skolas, teisinti jį darbdaviui ar slėpti nuo aplinkinių tai, kas iš tiesų vyksta.
Dažnai jie taip elgiasi iš meilės ir noro apsaugoti, tačiau tai labiau kenkia nei padeda. K. Dvareckas tokį artimųjų vaidmenį apibūdina taip: „Iš didžiulės meilės ir rūpesčio artimieji tampa ligos donorais, o ne tais, kurie užkardo įsijautimą ir nukreipia į sveikimą.“
Tai nereiškia, kad šeima turėtų nusisukti. K. Dvareckas ragina nustatyti aiškias ribas, nebedangstyti priklausomybės padarinių ir patiems ieškoti pagalbos – per specialistus ar savipagalbos grupes.
Artimųjų nuovargis, nuolatinis nerimas ir melas aplinkiniams taip pat rodo, kad problema jau veikia visą šeimą. Baimę kreiptis pagalbos kartais sukuria įsitikinimas, kad tai liks įrašuose ir pakenks žmogaus darbui, studijoms ar paskolai.
K. Dvareckas pastebi, kad artimieji taip bando apsaugoti žmogų nuo nepatogumų ateityje. Tačiau atidėliojimas problemos nesumažina. Maža to, jei bus dangstomos problemos dėl ateities, tai jos apskritai gali dalis priklausomų žmonių ir nesulaukti.
Pagalba priklausomiems žmonėms gali būti įvairi: konsultacija, dienos centras, psichiatro ar priklausomybių konsultanto priežiūra, savipagalbos grupės, stacionarinis gydymas ar ilgalaikė reabilitacija.
Pasirinkimas priklauso nuo žmogaus sveikatos, vartotų medžiagų ir kitų sunkumų. Kai kurias medžiagas, ilgai vartojus, staiga nutraukti gali būti pavojinga, todėl pirmiausia reikia medikų patarimo.
K. Dvareckas pabrėžia, kad detoksikacija tėra pradžia: „Kai žmogus išvalo organizmą, kai kuriems atrodo, kad jau finišavo ir gali gyventi kaip anksčiau. Bet tai saviapgaulė. Tada ir prasideda terapiniai dalykai, darbas su savimi ir atsakomybės už sveikimą prisiėmimas.“
Saulius taip pat pabrėžia, kad grupės ir palaikantys žmonės jam padėjo išbūti dieną po dienos, o ne stebuklingai panaikino norą vartoti. Kiekvienas kelias skirtingas, tačiau pagalbos paieška neturi prasidėti tik tada, kai žmogus praranda viską.
„Jeigu žmogus įtaria savo viduje, kad turi problemą, patariu būti sąžiningam su savimi ir nueiti pabandyti“, – sako jis. K. Dvareckas tam pritaria: „Įspėjamieji ženklai paprastai atsiranda palaipsniui, todėl kuo anksčiau žmogus apie juos pasikalba, tuo daugiau galimybių sustabdyti priklausomybės progresavimą.“
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