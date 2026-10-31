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TV3 naujienos > Žmonės

Parodė vietą, kurioje Panevėžio „tulpiniai“ slėpdavo aukas: „Viena net bačkoje buvo nuskandinta“

2026-10-31 19:10 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-10-31 19:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nevėžninkų koplyčia buvo pastatyta XIX a. pabaigoje. Dabar ji apgriuvusi ir apleista, tačiau kadaise čia virė gyvenimas. Į šiurpinančią kelionę, apipintą įvairiomis legendomis, leidosi laidos „Be Tabu“ komanda.

Nevėžninkų koplyčia buvo pastatyta XIX a. pabaigoje. Dabar ji apgriuvusi ir apleista, tačiau kadaise čia virė gyvenimas. Į šiurpinančią kelionę, apipintą įvairiomis legendomis, leidosi laidos „Be Tabu“ komanda.

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Nevėžninkuose stūksojo ne tik vėlyvojo klasicizmo stiliaus koplyčia, bet ir dvaras. Šeimos nariai koplyčioje buvo ir laidojami. Sovietmečiu komunistai su paveldu nesiskaitė. Koplyčia buvo paversta sandėliu, nuniokota ir išniekinta. Po to čia prasidėjo keisti dalykai.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „Be tabu“

„Be Tabu“ komanda įsiropštė į koplyčios vidų. Tai padaryta gavus naujųjų sklypo savininkų leidimą, nes teritorija yra privati, o pati koplyčia, nors ir tragiškos būklės, yra saugoma paveldosaugininkų. Koplyčios viduje ant sienos išpurkšta pentagrama, iš akmenų suformuota laužavietė. Tačiau jokio vaiduoklio, poltergeisto ar Frankenšteino nepasirodė. Kiek kitokia patirtimi dalijosi „YouTube“ kūrėjas Tomas Kalibatas.

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Legendomis apipinta dvasininkų istorija ir „tulpinių“ užkastos aukos

Laukinėmis upėmis plaukiojantis ir negyvenamas salas tyrinėjantis T. Kalibatas apie šiurpius nutikimus Nevėžninkų koplyčioje buvo girdėjęs ir anksčiau. Jis buvo skaitęs apie keistas šviesas, šešėlius ir dvasininkų legendą.

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„Ten atseit 3 kunigai... Nežinau, ar galiu sakyti tą žodį – ką jie su savimi padarė, kuo aš netikiu. Manau, kad tai yra tiesiog legendos. Bet istorijos traukia, ypač siaubo, tai pagalvojau, kad labai gerai“, – pasakojo „YouTube“ turinio kūrėjas.

Norėdamas įsitikinti žmonių pasakojimais ir legendomis, T. Kalibatas susikrovė kuprinę ir išvyko į koplyčią.

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„Tos kabančios virvės jaukumo nesuteikia, žinant, kad yra kalbų apie trijų kunigų mirtį. (...) Man labiausiai užstrigo ne tos mistinės istorijos apie vaiduoklius, nes pats nelabai jais tikiu, bet istorijos apie „tulpinius“. Koplyčia yra netoli Panevėžio miesto, o „tulpiniai“ aplink tą mišką, koplyčią ir upę laidojo savo aukas, užkasinėjo. Viena auka net bačkoje buvo nuskandinta. Nes tai tikra istorija“, – sakė jis.

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Tačiau sutemus net ir skeptikui T. Kalibatui pasidarė kiek nejauku.

„Temstant viskas atrodo niūriau, atmosfera blogėja, o sąmonė prisigalvoja visokių dalykų. Buvo kažkokie šurmuliai aukštoje žolėje, mačiau, kad kažkas juda. Nemačiau, koks gyvūnas, bet supratau, kad tai gyvūnas“, – tikino jis.

Ką pavyko aptikti mistiškoje Nevėžninkų koplyčioje – pamatykite straipsnio viršuje esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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