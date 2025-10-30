Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pamatę, ką pardavinėja Kourtney Kardashian, pakraupo: „Tai tiesiog baisu“

2025-10-30 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 20:10

46 metų realybės televizijos žvaigždė Kourtney Kardashian sulaukė kritikų pasipiktinimo po naujausio jos prekės ženklo „Lemme“ produkto pristatymo.

Kourtney Kardashian (nuotr. socialinių tinklų)
4

46 metų realybės televizijos žvaigždė Kourtney Kardashian sulaukė kritikų pasipiktinimo po naujausio jos prekės ženklo „Lemme" produkto pristatymo.

Jos prekės ženklas išleido naują moteriškos higienos ledinuką, kuris, teigiama, palaiko makšties sveikatą, įskaitant probiotikus, vitaminą C ir natūralų ananasų ekstraktą.

Kourtney Kardashian
FOTOGALERIJA. Kourtney Kardashian

Kourtney pasidalijo žinute „Instagram“: „Jūsų apsipirkimas @target dabar taps daug saldesnis. Pristatome Lemme Purr probiotinius ledinukus.“

Kritikos strėlės

Jos siūlomi geltoni ledinukai bus parduodami JAV prekybos tinkle „Target“. Kritikai teigė, kad žvaigždė sukūrė „dar vieną pinigų išviliojimo schemą“, o daugelis gerbėjų prisipažino, jog jau „pavargo nuo tokių triukų“.

Vienas asmuo pasipiktino: „Kurti saldainių papildus, kurie net neištvers virškinimo proceso, o ką jau kalbėti apie natūralų makšties pH, – tai tiesiog baisu. Puikus būdas vėl suteikti moterims dar vieną priežastį jausti nepasitikėjimą savimi, vietoje tikros edukacijos ir patarimų, kada kreiptis į gydytoją, jei kyla abejonių.“

Skeptiški kritikų teigimu, kūnas „jau žino, kaip pasirūpinti savimi“, o geriausia, ką galima padaryti, – „leisti jam atlikti savo darbą be įžymybių kišimosi“.

Tuo tarpu X platformoje vienas vartotojas parašė: „O dieve! @kourtneykardash tikrai prarado protą! Viskas, šiandien baigiu naršyti internete.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

