Pagaliau paaiškėjo tikroji Meghan Markle pavardė

Bėgant metams, Meghan vis dažniau pradėjo prisistatyti kaip „Meghan Sussex“, o ne Markle, skelbė nypost.com.
Prakalbo apie pavardę
Pirmajame „Netflix“ laidos „With Love“, Meghan sezone, pasirodžiusiame 2025 m. kovą, ji net pataisė aktorę Mindy Kaling, kuri ją pavadino senuoju vardu: „Tu juk žinai, kad dabar esu Sussex.“
Meghan paaiškino, kad norėjo turėti tą pačią pavardę kaip ir jos vaikai – Archie (6 m.) ir Lilibet (4 m.), kurių oficiali pavardė yra Mountbatten-Windsor. Tačiau šeima pasirinko naudoti „Sussex“ kaip bendrą šeimos vardą.
„Kai turi vaikų, pagalvoji: „Noriu dalytis ta pačia pavarde kaip jie. Nesitikėjau, kad tai man tiek reikš, bet dabar tai reiškia labai daug – tai mūsų mažos šeimos pavardė“, – sakė Meghan.
Pasirodžiusi įvairiose laidose, Meghan buvo vadinama „Meghan Sussex“.
Interviu žurnalui „People“ ji prisipažino, kad šis pokytis buvo svarbus asmeniškai: „Tai mūsų bendras šeimos vardas, ir turbūt nesuvokiau, kiek tai man reikš, kol neturėjome vaikų. Man labai patinka, kad tai yra kažkas, ką Archie, Lili, Harry ir aš turime kartu. Tai man labai daug reiškia.“
Nors techniškai „Sussex“ nėra pavardė, Meghan aiškina, kad ji vartojama „laisvai“, kaip simbolinis šeimos tapatybės ženklas.
Oficialiai ji tebėra „Meghan, Sasekso hercogienė“, tačiau kasdieniame gyvenime ir viešumoje „Sussex“ tapo naujuoju šeimos vardu.
