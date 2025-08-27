Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pagaliau paaiškėjo tikroji Meghan Markle pavardė

2025-08-27 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 09:55

Nuo tada, kai 2018 metais Meghan Markle ir princas Harry susituokė, jie iš karalienės Elžbietos II gavo Sasekso hercogo ir hercogienės titulus. Nors pora 2020-aisiais pasitraukė iš karališkosios šeimos ir persikėlė gyventi į JAV, jie išlaikė savo titulus, tačiau buvo uždrausta naudoti pavadinimą „Sussex Royal“ asmeniniuose projektuose.

Meghan Markle ir Harry (nuotr. SCANPIX)

Nuo tada, kai 2018 metais Meghan Markle ir princas Harry susituokė, jie iš karalienės Elžbietos II gavo Sasekso hercogo ir hercogienės titulus. Nors pora 2020-aisiais pasitraukė iš karališkosios šeimos ir persikėlė gyventi į JAV, jie išlaikė savo titulus, tačiau buvo uždrausta naudoti pavadinimą „Sussex Royal“ asmeniniuose projektuose.

REKLAMA
0

Bėgant metams, Meghan vis dažniau pradėjo prisistatyti kaip „Meghan Sussex“, o ne Markle, skelbė nypost.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prakalbo apie pavardę

Pirmajame „Netflix“ laidos „With Love“, Meghan sezone, pasirodžiusiame 2025 m. kovą, ji net pataisė aktorę Mindy Kaling, kuri ją pavadino senuoju vardu: „Tu juk žinai, kad dabar esu Sussex.“

REKLAMA
REKLAMA

Meghan paaiškino, kad norėjo turėti tą pačią pavardę kaip ir jos vaikai – Archie (6 m.) ir Lilibet (4 m.), kurių oficiali pavardė yra Mountbatten-Windsor. Tačiau šeima pasirinko naudoti „Sussex“ kaip bendrą šeimos vardą.

REKLAMA

„Kai turi vaikų, pagalvoji: „Noriu dalytis ta pačia pavarde kaip jie. Nesitikėjau, kad tai man tiek reikš, bet dabar tai reiškia labai daug – tai mūsų mažos šeimos pavardė“, – sakė Meghan.

Pasirodžiusi įvairiose laidose, Meghan buvo vadinama „Meghan Sussex“.

Interviu žurnalui „People“ ji prisipažino, kad šis pokytis buvo svarbus asmeniškai: „Tai mūsų bendras šeimos vardas, ir turbūt nesuvokiau, kiek tai man reikš, kol neturėjome vaikų. Man labai patinka, kad tai yra kažkas, ką Archie, Lili, Harry ir aš turime kartu. Tai man labai daug reiškia.“

Nors techniškai „Sussex“ nėra pavardė, Meghan aiškina, kad ji vartojama „laisvai“, kaip simbolinis šeimos tapatybės ženklas.

Oficialiai ji tebėra „Meghan, Sasekso hercogienė“, tačiau kasdieniame gyvenime ir viešumoje „Sussex“ tapo naujuoju šeimos vardu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Iš princo Harry ir Meghan Markle – netikėta žinia: pasirinko skirtingus kelius (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų