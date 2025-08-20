Paaiškėjo, kuriame mieste kitąmet vyks „Eurovizija“

Viena rengs konkursą po to, kai austras JJ triumfavo 2025-ųjų „Eurovizijoje“ Bazelyje su daina „Wasted Love“, atnešusia šaliai jau trečiąją pergalę konkurso istorijoje.
Didysis finalas įvyks 2026 m. gegužės 16 d. (šeštadienį) „Wiener Stadthalle“ arenoje – didžiausioje uždaroje Austrijos arenoje. Pusfinaliai bus surengti gegužės 12 d. (antradienį) ir gegužės 14 d. (ketvirtadienį). Visą savaitę Vienoje vyks įvairūs renginiai, tarp jų – „Eurovision Village“, „Euroclub“ bei kitos veiklos, apie kurias bus paskelbta artimiausiais mėnesiais.
Trečias kartas Vienoje
Tai bus trečiasis kartas, kai Viena priims „Euroviziją“. Pirmąsyk konkursas čia surengtas 1967-aisiais, po Udo Jürgenso pergalės su daina „Merci Chérie“. Antrąkart sostinė konkursą priėmė 2015 m., kai po Conchitos Wurst triumfo su „Rise Like A Phoenix“ buvo surengta 60-oji „Eurovizija“. Dabar Viena taps jubiliejinio 70-ojo konkurso namais.
„EBU džiaugiasi, kad Viena buvo pasirinkta 2026-ųjų šeimininke. Miestas garsėja savo muzikine tradicija ir idealia vieta Europos širdyje, todėl jis puikiai tinka tokiam renginiui,“ – sakė konkurso direktorius Martinas Greenas.
Jis pridūrė: „Wiener Stadthalle“ jau įrodė, kad yra puiki arena 2015-aisiais, tad nekantriai laukiame, kada čia vėl susirinks delegacijos, atlikėjai ir žiūrovai. Kartu su ORF ir Vienos miestu sukursime įspūdingą muzikos šventę, kuri bus girdima visame pasaulyje.“
Transliuotojo ORF generalinis direktorius Rolandas Weißmannas pabrėžė, kad Vienos pasiūlymas buvo patraukliausias tiek infrastruktūros, tiek ekonominiu požiūriu: „Tai bus visos Austrijos šventė, kuria galėsime didžiuotis.“
Viena laukia svečių
Vienos miesto meras Michaelas Ludwigas teigė, kad šis sprendimas – didelis įvertinimas miestui: „Pasiūlėme stiprų paketą: didžiulį apgyvendinimo pasirinkimą, puikią infrastruktūrą ir patirtį rengiant tarptautinius renginius. Be to, ypatingą dėmesį skyrėme tam, kad dalis „Eurovizijos“ renginių vyktų viešose erdvėse ir būtų prieinami nemokamai. Kultūriniai renginiai turi būti prieinami visiems.“
Vienos turizmo direktorius Norbertas Kettneris pridūrė: „Viena ir „Eurovizija“ – tobula pora. Mūsų miestas, turintis daugiau nei 80 000 viešbučių lovų, puikius oro ir geležinkelių ryšius bei patikrintą infrastruktūrą, yra pasiruošęs dar kartą įrodyti, kad gali surengti nepamirštamą renginį. 2026-aisiais Europa vėl bus suvienyta muzika Vienoje.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!