 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo Arūno Sakalausko ir Gabijos Laubner pirmagimio lytis

2025-11-04 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 09:55

Žinoma gydytoja toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė bei aktorius Arūnas Sakalauskas – kaip niekada laimingi. Vos prieš kelias dienas pora viešai pasidalijo, jog sulaukė šeimos pagausėjimo.

Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner (Nuotr. asm. archyvo, Arijus Katauskas)
7

Žinoma gydytoja toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė bei aktorius Arūnas Sakalauskas – kaip niekada laimingi. Vos prieš kelias dienas pora viešai pasidalijo, jog sulaukė šeimos pagausėjimo.

REKLAMA
6

Džiugią žinią socialiniuose tinkluose pranešė aktorius.

Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner

„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ“, – rašė jis.

A. Sakalauskas portalui Žmonės.lt atskleidė, kad jam ir žmonai gimė berniukas.

Primename, kad pora aukso žiedus sumainė 2022 m.

Poros vestuvės įvyko Bernardinų sode.

Žinią apie poros sužadėtuves „užtvirtino“ ir pats aktorius – vyras pasipiršo mylimajai ant scenos, spektaklio metu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Sakalauskas ant vieno kelio priklaupė ir mylimos moters rankos paprašė Mariaus Ivaškevičiaus spektaklio „Miegantieji“, kuriame ir pats vaidino, pabaigoje. Jautrią akimirką užfiksavo žurnalistė Nemira Pumprickaitė.

„Netikėta! Mariaus Ivaškevičiaus „Miegantieji“ baigėsi Arūno Sakalauskos piršlybomis“, – rašė N. Pumprickaitė prie vaizdo įrašo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
f
f
2025-11-04 10:10
paaiskejo?ir jus praneset?-nu saunuoliai,kiek zmoniu buvo nezinioj-o dabar -pyst,viskas aisku,kaip gerai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų