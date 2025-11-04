Paaiškėjo Arūno Sakalausko ir Gabijos Laubner pirmagimio lytis

Džiugią žinią socialiniuose tinkluose pranešė aktorius.
„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ“, – rašė jis.
A. Sakalauskas portalui Žmonės.lt atskleidė, kad jam ir žmonai gimė berniukas.
Primename, kad pora aukso žiedus sumainė 2022 m.
Poros vestuvės įvyko Bernardinų sode.
Žinią apie poros sužadėtuves „užtvirtino“ ir pats aktorius – vyras pasipiršo mylimajai ant scenos, spektaklio metu.
A. Sakalauskas ant vieno kelio priklaupė ir mylimos moters rankos paprašė Mariaus Ivaškevičiaus spektaklio „Miegantieji“, kuriame ir pats vaidino, pabaigoje. Jautrią akimirką užfiksavo žurnalistė Nemira Pumprickaitė.
„Netikėta! Mariaus Ivaškevičiaus „Miegantieji“ baigėsi Arūno Sakalauskos piršlybomis“, – rašė N. Pumprickaitė prie vaizdo įrašo.
