Oksana Pikul išgirdusi pas Dominyką Dirkstį viešinčios „OnlyFans“ žvaigždės žodžius nesusilaikė: rėžė tiesiai šviesiai

Išvydusi G. Bieliauskaitės pasisakymus „TikTok“ platformoje, O. Pikul nesusilaikė.
Sureagavo Oksana Pikul
„OnlyFans“ žvaigždė socialiniame tinkle diskutavo, kodėl O. Pikul žemina 30-ies metų jaunimą.
Tai išvydusi žinoma moteris nesusilaikė ir „Instagram“ istorijoje pasidalijo savo pozicija.
„Jaunimas. Nedaug liko iki manęs, senutės, jau. Marš dirbti – o ne vaidinti, kad tau 16 ir laukti, kol „TikTok`e“ rožytę numes vaikai. Klounai“, – rėžė ji.
Kitame įrašė ji pridūrė: „Prie manęs parodoje prieina fantastiškas jaunimas. Gražios, jaunos, gražus makiažas, mokosi, mandagios. Va kur jaunimas. O kas čia? Cirkas. Bet ačiū už šou. Stebėti ir kraupti irgi smagu. Cirkas be žiūrovų neegzistuos juk.“
Primename, kad kiek anksčiau nuomonės formuotoja Gerda Bieliauskaitė socialiniame tinkle pasidalijo susirašinėjimu su žinomu kovotoju, tuo metu buvusiu Oksanos Pikul sužadėtiniu Dominyku Dirksčiu.
Instagramo istorijoje moteris pasidalijo susirašinėjimo ekrano kopija.
„O kažkada ir aš turėjau šansą. O dabar matau, kaip elgiasi su Oksana gražiai ir ten galėjau galbūt būti aš po toksiškų santykių. Oh well. Sėkmės jiems“, – brūkštelėjo ji.
Paviešintame pokalbyje matyti, kad Gerda pasiteiravo kovotojo, kaip jam sekasi.
Netrukus jis atsakė esantis Romoje, kur jo laukė pasaulio čempionatas. Iškart po jo Dominykas planavo skristi į Tailandą ir pakvietė prisijungti Gerdą.
Nepaisant stulbinančio kvietimo, nuomonės formuotoja atsisakė vykti kartu.